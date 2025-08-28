Население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы — Данилишин — Finance.ua
Население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы — Данилишин

Валюта
Население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы — Данилишин
Основной фактор увеличения валютного дефицита — торговый дефицит. Дополнительный фактор расширения валютного дефицита — политика валютной либерализации НБУ, которая приводит к фундаментально необоснованному повышению спроса на иностранную валюту и чрезмерным потерям валютных резервов.
Об этом сообщил экс-глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
За 2024 год фактический отток иностранной валюты, связанный с либерализацией, вдвое превысил ожидания НБУ. Политика валютной либерализации НБУ не помогла поглотить шоки платежного баланса, а наоборот — дестабилизировала валютные ожидания.
За 2024 г. население нарастило нетто-покупку иностранной валюты в 2,6 раза по сравнению с 2023 г., в 2025 г. «валютную эстафету» перехватил бизнес, валютный спрос которого (нетто-покупки валюты) вырос на 51% против предыдущего года, в то время как спрос населения сократился.
Как пишет Данилишин, на удовлетворение спроса населения НБУ тратит 25% своих интервенций. Валютные резервы страны пока остаются достаточными для покрытия валютных разрывов, однако ситуация может быстро ухудшиться в случае перебоев с поступлением новой внешней помощи.
Политика валютной либерализации является поспешным решением для условий экономики Украины, которая находится в состоянии структурного кризиса, вызванного нерыночными военными шоками.
По его словам, режим гибкого курсообразования не отвечает экономическим условиям и не воспринимается субъектами рынка как фактор стабилизации. В условиях сохранения гигантского структурного дефицита валюты, продолжения роста доходов населения, отсутствия других надежных инструментов сбережений, слабых темпов экономического восстановления и появления неопределенности обменного курса — население и бизнес, конечно, стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы.
Данилишин отмечает, что преимущества режима гибкого курсообразования не могут быть реализованы в условиях Украины, поскольку валютный дефицит преимущественно нерыночный, а уровень обменного курса фактически определяется не торговым балансом, а интервенциями НБУ. Непредсказуемость валютного рынка (она зависит от интервенций НБУ) усугубляет неопределенность, что в свою очередь препятствует инвестиционным процессам.
