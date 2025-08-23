Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта — Finance.ua

Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта Сегодня 10:15 — Валюта

Традиционно с началом осени на валютном рынке Украины происходят колебания курса из-за внутренних экономических процессов, глобальных тенденций и политических событий.

Чего ждать от доллара и евро, рассказал руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов «АНТС» Илья Несходовский в комментарии «Новости. Live».

Чего ждать от доллара осенью

Как отмечает эксперт, до октября существенных изменений с долларом не ожидается благодаря режиму управляемой гибкости обменного курса, введенного Нацбанком. Возможны незначительные колебания в пределах нескольких процентов.

По словам Несходовского, политика НБУ оправдана, ведь стабильность курса доллара увеличивает доверие к гривне.

Это сдерживает население от массового перехода из гривневых сбережений в долларовые и уменьшает нагрузку на валютный рынок.

Каким будет курс евро

На колебания евро влияют изменения в мировой экономической политике на фоне пошлин, вводимых США по отношению к другим странам. Эксперт напомнил, что в начале таможенных войн доллар подешевел, а соглашение США и ЕС о закупке вооружения ослабило евро.

Несходовский прогнозирует, что в последний месяц лета пара гривна-евро серьезных изменений не претерпит, если не возникнет чрезвычайных событий.

«Что будет с валютой осенью — будет зависеть от многих факторов: как будет развиваться ситуация в целом в Украине, будут ли достигнуты определенные сдвиги в вопросе окончания войны, какие еще тарифы будет вводить Трамп против россии и т. д. », — считает Несходовский.

Эксперт добавил, что изменений на валютном рынке может не произойти до октября 2025 года. Но в целом осенью есть некоторая неопределенность.

Справка Finance.ua:

до конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. По прогнозу банкира, курс американской валюты может колебаться в пределах 41,8−43 грн. Курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50−51 гривны;

В последние дни лета общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. С одной стороны, курс доллара будет «барахтаться» между 41,4−41,8 гривны, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривен, находясь в промежутке 48−49 грн;

до конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже.

