Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта

Валюта
92
Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта
Чего ждать от курса валют осенью: прогноз эксперта
Традиционно с началом осени на валютном рынке Украины происходят колебания курса из-за внутренних экономических процессов, глобальных тенденций и политических событий.
Чего ждать от доллара и евро, рассказал руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов «АНТС» Илья Несходовский в комментарии «Новости. Live».

Чего ждать от доллара осенью

Как отмечает эксперт, до октября существенных изменений с долларом не ожидается благодаря режиму управляемой гибкости обменного курса, введенного Нацбанком. Возможны незначительные колебания в пределах нескольких процентов.
Читайте также
По словам Несходовского, политика НБУ оправдана, ведь стабильность курса доллара увеличивает доверие к гривне.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Это сдерживает население от массового перехода из гривневых сбережений в долларовые и уменьшает нагрузку на валютный рынок.

Каким будет курс евро

На колебания евро влияют изменения в мировой экономической политике на фоне пошлин, вводимых США по отношению к другим странам. Эксперт напомнил, что в начале таможенных войн доллар подешевел, а соглашение США и ЕС о закупке вооружения ослабило евро.
Несходовский прогнозирует, что в последний месяц лета пара гривна-евро серьезных изменений не претерпит, если не возникнет чрезвычайных событий.
Читайте также
«Что будет с валютой осенью — будет зависеть от многих факторов: как будет развиваться ситуация в целом в Украине, будут ли достигнуты определенные сдвиги в вопросе окончания войны, какие еще тарифы будет вводить Трамп против россии и т. д.», — считает Несходовский.
Эксперт добавил, что изменений на валютном рынке может не произойти до октября 2025 года. Но в целом осенью есть некоторая неопределенность.

Справка Finance.ua:

  • до конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. По прогнозу банкира, курс американской валюты может колебаться в пределах 41,8−43 грн. Курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50−51 гривны;
  • В последние дни лета общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. С одной стороны, курс доллара будет «барахтаться» между 41,4−41,8 гривны, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривен, находясь в промежутке 48−49 грн;
  • до конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Novyny.live
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems