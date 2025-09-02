Когда может закончиться стабильность курса доллара и евро: причины — Finance.ua

Когда может закончиться стабильность курса доллара и евро: причины Сегодня 08:04 — Валюта

Когда может закончиться стабильность курса доллара и евро: причины

Начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже скоро повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине.

Об этом пишет финисовый эксперт Алексей Козырев в своем обзоре.

Ряд раздражителей, угрожающих очередными скачками курса евро в мире и в Украине.

Усиление глобальных военных рисков за счет активизации россии в войне с Украиной и Израиля в секторе Газа. Руководство рф и Израиля ранее уверяли Президента США Дональда Трампа, что такой эскалации не будет. Так что такой поворот будет провоцировать США на соответствующие, уже реальные шаги.

Прежде всего, Трампу придется усилить давление на россию в виде дополнительных санкций, чтобы заставить агрессора перейти хотя бы к формату временного перемирия. Европейские партнеры США из НАТО также не могут ограничиваться лишь угрозами дополнительных вторичных санкций против россии в ответ на продолжение атак по Украине.

Большинство мер Запада в отношении рф имеют экономический характер. И лишь частично — военный, посредством поставки вооружения или финансирования закупки оружия для Украины.

В результате очень чувствительная к каким-либо масштабным торговым, налоговым или таможенным санкциям пара евро/доллар не сможет не реагировать на происходящее. Особенно если Дональд Трамп значительно повысит американские пошлины для стран, которые продолжают закупать российскую нефть, как он уже сделал в отношении Индии.

Учитывая импульсивность Дональда Трампа, любые жесткие реальные меры начнут «раскачивать» пару евро/доллар уже в ближайшее время. Если к этому прибавится еще очередное усиление противостояния США-Китай, мировые фондовые и валютные рынки окажутся под дополнительным давлением.

Предстоящие заседания ЕЦБ (11 сентября) и ФРС США (17 сентября) по процентным ставкам. Такие события всегда провоцировали турбулентность по паре евро/доллар в мире, а учитывая, что сейчас геополитические мотивы практически управляют экономическими решениями (по меньшей мере в США), подобные заседания регуляторов (особенно американского) способны подрывать рынки.

В первой декаде сентября будут опубликованы текущие данные по европейской и американской экономике, которые учитывают Европейский центральный банк и Федрезерв при принятии решений по ставкам.

Интервенции Нацбанка на украинском валютном рынке.

Сентябрь — традиционный период усиления активности аграриев на валютном рынке, что немного подстрахует гривну. Осенние полевые работы заставляют аграриев тратить больше на закупку топлива. Одновременно активизируется поступление валюты на счета от продажи нового урожая на мировых рынках.

В результате в ближайшее время мы увидим практически все крупные агрохолдинги на валютном межбанке с продажей валютной выручки. Параллельно, правда, возрастет активность импортеров топлива по покупке валюты.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники проработают все дни этой недели с уже традиционным и стандартным для них спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

от 40,90 до 41,80 гривен, а в от 41,10 до 41,75 гривен. Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора, а в обменниках финкомпаний — в пределах

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,70 до 48,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 47,80 до 48,70 гривен.

В регионах с низким уровнем конкуренции между обменниками, а также при выполнении обменниками своих индивидуальных задач по покупке/продаже валюты ценники таких пунктов обмена валюты могут отличаться от вышеуказанных расчетных котировок еще на плюс-минус 3−5 копеек.

Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном рынке, особенно учитывая рост интереса к ней со стороны граждан Украины.

