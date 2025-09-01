Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:03 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Геополитические риски остаются ключевым источником неопределенности. Внезапное обострение боевых действий может привести к увеличению спроса на валюту со стороны населения и бизнеса.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«На фоне ожидаемого возможного снижения учетной ставки НБУ 11 сентября и сдержанной инфляции, курс доллара прогнозируется стабильным, но несколько выше текущего уровня», — рассказала она.

В последнюю неделю августа официальный курс колебался в относительно узком диапазоне — от 41,26 грн/$ до 41,43 грн/$. Отсутствие резких колебаний и тот факт, что итоговое значение недели очень близко к отправной точке, свидетельствует об относительной стабильности гривны в промежутке 25−29 августа.

Официальный курс на прошлой неделе был следующий:

25 августа — 41,2839 грн/$;

26 августа — 41,4300 грн/$;



27 августа — 41,4047 грн/$;



28 августа — 41,3222 грн/$;



29 августа — 41,2602 грн/$.



Наличный рынок

Курс в кассах банков в понедельник и вторник характеризовался широким диапазоном котировок — 41,08−41,60 грн/$, среда выделялась значительными внутридневными колебаниями с краткосрочным падением до 40,49 грн/$, в конце недели произошло частичное восстановление котировок после ситуативного проседания— 41,04−41,54 грн/$.

Межбанк

На межбанке неделя 25−29 августа прошла в режиме незначительного укрепления национальной валюты с умеренной внутридневной волатильностью.

Понедельник стартовал с незначительного укрепления национальной валюты — 41,39 грн/$, достиг пикового значения 41,48 грн/$ и завершил на минимуме дня до 41,35 грн/$.

Вторник продолжил тенденцию — гривна укрепилась уже на 8 копеек: с 41,40 грн/$ утром и 41,32 грн/$ вечером, несмотря на дневной пик 41,45 грн/$.

Среда стартовала и завершилась практически на одинаковых отметках — 41,33 грн/$ и 41,34 грн/$ соответственно, в течение дня котировки колебались между 41,24 грн/$ и 41,37 грн/$.

Движение котировок в четверг проходило в пределах 17 копеек: между минимальным значением 41,20 грн/$ и максимальным 41,37 грн/$ в день. При этом день стартовал с 41,34 грн/$, а завершился на 41,28 грн/$, так что гривна в четвертый день недели укрепилась на 6 копеек.

В пятницу гривна завершила неделю на отметке 41,33 грн/$.

По итогам недели гривна укрепилась примерно на 6 копеек. В то же время это укрепление нельзя назвать равномерным, ведь курс в течение дня несколько раз резко менялся — особенно заметны кратковременные скачки в середине недели и под конец. Поэтому общий тренд — на укрепление — сохраняется, но сопровождается временными колебаниями, которые следует учитывать при планировании операций.

В течение 25−27 августа регулятор реализовал $573 млн, что на 4% больше по сравнению с неделей ранее. В общей сложности за лето сумма интервенций на 14% превышает сумму интервенций, проведенных в течение весны, и составляет $9,1 млрд против $7,8 млрд.

Прогноз на эту неделю

В течение первой недели сентября валютный рынок будет под влиянием сочетания монетарных, макроэкономических и геополитических факторов. Решение НБУ о постепенном снижении учетной ставки свидетельствует о более мягком подходе в денежно-кредитной политике, что стимулирует кредитование, но в то же время может усиливать спрос на валюту. Впрочем, регулятор активно сглаживает колебания, исходя из интервенций, что помогает удерживать рынок в контролируемых пределах.

Важным фактором остается поступление международной помощи. Ее своевременное получение поддерживает валютное предложение и позволяет снижать девальвационное давление, в то время как задержки могут создавать ситуативный дисбаланс. Инфляционные показатели остаются относительно стабильными, что открывает простор для постепенного смягчения валютных ограничений. Банковская система сохраняет высокий уровень ликвидности, что позволяет удовлетворять спрос импортеров без резких скачков на рынке.

В целом на первую неделю сентября курс доллара прогнозируется стабильным, но несколько выше текущего уровня — с вероятным ростом примерно на 1,1−1,2% по сравнению с предыдущей неделей.

