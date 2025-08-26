Чего ждать от курса к концу этого года — Гетманцев — Finance.ua
Чего ждать от курса к концу этого года — Гетманцев

Валюта
46
Чего ждать от курса к концу этого года — Гетманцев
Чего ждать от курса к концу этого года — Гетманцев
Тенденции, которые будут влиять на курсообразование до конца 2025 года и в следующем году — об этом в интервью Українським Новинам заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Первое — за 7 месяцев текущего года мы видим, что ситуация на валютном рынке достаточно устойчива. Гривна даже немного укрепилась к доллару, но обесценилась к евро. Но это обесценение не связано с гривной, а исключительно соотношением доллара и евро, это всеобщий тренд.
Относительно стабильная ситуация на валютном рынке обеспечивается за счет жесткой монетарной политики НБУ, который не снижает учетной ставки и прогнозирует ее сохранение на уровне 15% на конец года при прогнозируемой инфляции 9,7%.
Второе — это достаточный уровень международной помощи.
«Мы уже получили 24 млрд долларов в этом году при потребности в 39,3 млрд долларов. А имеем до конца этого года подтвержденными 54 млрд долларов. То есть у нас будет переходный остаток на следующий год. У нас достаточно высокие золотовалютные резервы, 43 млрд долларов в начало августа. Это все вместе обеспечивает стабильность гривны», — сказал он.
Из этого можно сделать выводы, что никаких скачков до конца года не ожидается. Конечно, если не будет никаких потрясений.
Отрицательные факторы. «Я не хотел бы создавать иллюзию, что все у нас очень хорошо. У нас очень напряженная и сложная ситуация в финансовой сфере. Потому что мы имеем значительный двойной дефицит и госбюджета в 20% ВВП, и дефицит счета текущих операций — 17% от ВВП. Такие показатели крайне отрицательны для любой страны», — сказал он.
Вместе с тем дефицит текущих операций перекрывается за счет партнеров. И за счет этой помощи мы даже имеем небольшой плюс по платежному балансу. Но это все за счет партнёров. Проблема всей этой конструкции в том, что основа стабильности — это помощь. И ее отсутствие сегодня может иметь роковые последствия.
Почему это проблема?
По словам Гетманцева, в 2026 и 2027 годах мы имеем с этим определенную неопределенность. Проблему в контексте, что наша потребность на следующие два года по оценкам Кабмина составляет 75 млрд. долларов, а по оценкам НБУ — 65 млрд. долларов. Из этих денег подтверждена только треть. Разрыв на следующий год по разным сценариям составляет от 8 до 18 млрд. долларов. Это огромный разрыв. Если мы говорим о детенизации, то в лучшем случае в следующем году мы сможем собрать дополнительно +6 млрд долларов".
Сейчас поведение наличного рынка не представляет угрозы стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, что сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов. Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в своем обзоре.
Даже в пиковые дни курсовых колебаний (в основном из евро) население не демонстрирует панических настроений, не наблюдается и существенных скачков объемов операций по скупке валюты.

Справка Finance.ua:

  • Основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Об этом сообщает Нацбанк. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн. долларов.
  • Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен.
Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами.

Рассылка Finance.ua о деньгах

Валюта
