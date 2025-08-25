Каким будет курс доллара в Украине после окончания войны — прогноз экономиста Сегодня 14:24 — Валюта

Каким будет курс доллара в Украине после окончания войны — прогноз экономиста

Во второй половине августа 2025 года активизировались действия, направленные на прекращение огня или даже объявление перемирия между Украиной и россией. Учитывая большой потенциал приостановки боевых действий в ближайшее время, встал вопрос, повлияют ли положительные сдвиги на курс доллара и евро.

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новости. Live рассказал , что будет с курсом валют в Украине после завершения войны.

Небольшое укрепление национальной валюты в последние недели связывают с новостями и прогнозами, касающимися переговоров, и с ожиданием положительных результатов.

Плотников подтвердил, что есть внеэкономические факторы, способные повлиять на курсовые показатели в Украине. «В то же время нашим гражданам не стоит надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар обесцениваться», — пояснил эксперт.

В вопросе стоимости американской валюты важное значение имеет не сам факт прекращения боевых действий, а продолжение финансирования государственного бюджета со стороны международных партнеров, за счет чего поддерживаются разные статьи расходов плюс начало восстановления Украины.

«Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. При условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса», — констатировал экономист.

Он добавил, что одного факта перемирия недостаточно, чтобы американская валюта начала дешеветь. Объективных оснований для обесценивания доллара не будет. Только в случае выхода на украинский рынок корпораций/правительств, которые смогут создать новые рабочие места и вкладывать деньги в восстановление, можно будет говорить о потенциале для противоположной курсовой динамики.

Так что вывод один: гривна будет дальше обесцениваться до конца 2025 года, поскольку не предусматривается никаких чрезвычайных поступлений валюты, чтобы за счет большого предложения доллар дешевел. Просто при устойчивом прекращении боевых действий курс или зафиксируется на текущем уровне, или будет расти очень медленно.

Что касается евро, то формирование официального курса вообще не имеет отношения к Украине, поскольку динамика зависит от торгово-экономических отношений Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки. Вопрос войны никак не влияет на показатели, в чем наши граждане могли убедиться, когда президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы на импорт.

