Как изменится курс валют в конце августа — прогноз банкира
В последнюю неделю лета на валютном рынке, вероятнее всего, не произойдет никаких сюрпризов. Речь идет именно о достаточно стабильной ситуации курса доллара и в меру прогнозируемом изменчивом поведении евро.
Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 каналу.
Текущие курсовые колебания доллара останутся незначительными и довольно ожидаемыми. Вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 — 41,8 гривны за доллар.
Аграрные компании продолжат реализовывать валютный излишек, выручка из которого будет направлена на необходимые закупки, например, топлива, «под жатву». Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам, — говорит банкир.
Лесовой говорит, что если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом (то есть предложение станет соразмерным спросу), то объем валютных интервенций могут свести к минимуму.
Как изменится курс валют в конце августа?
- Коридоры валютных колебаний: 41,4 — 41,8 гривны за доллар и 48 — 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,4 — 41,8 гривны за доллар и 48 — 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие курсовые колебания: межбанк — до 0,05 — 0,15 гривны, комбанки — до 0,1 — 0,2 гривны, обменные пункты — до 0,3 гривны.
- Разница между курсами купли и продажи: межбанк — до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки — до 0,5 — 0,6 гривны за доллар, до 0,8 — 1 гривны за евро, обменные пункты — до 0,6 — 1 гривны за доллар, до 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки — 0,2 — 0,3 гривны за доллар, 0,3 — 0,5 гривны за евро, обменные пункты — 0,3 — 0,5 гривны за доллар, 0,5 — 0,7 гривны за евро.
Справка Finance.ua:
- Тенденции, которые будут влиять на курсообразование до конца 2025 года и в следующем году — об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
- Основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Об этом сообщает Нацбанк. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.
- Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.
