Как изменится курс валют в конце августа — прогноз банкира Сегодня 10:00 — Валюта

Как изменится курс валют в конце августа — прогноз банкира

В последнюю неделю лета на валютном рынке, вероятнее всего, не произойдет никаких сюрпризов. Речь идет именно о достаточно стабильной ситуации курса доллара и в меру прогнозируемом изменчивом поведении евро.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 каналу.

🔊 Текст этой новости доступен в аудиоформате. Жмите на изображение, чтобы прослушать.

Текущие курсовые колебания доллара останутся незначительными и довольно ожидаемыми. Вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 — 41,8 гривны за доллар.

Читайте также Население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы — Данилишин

Аграрные компании продолжат реализовывать валютный излишек, выручка из которого будет направлена ​​на необходимые закупки, например, топлива, «под жатву». Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам, — говорит банкир.

Лесовой говорит, что если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом (то есть предложение станет соразмерным спросу), то объем валютных интервенций могут свести к минимуму.

Читайте также Чего ждать от курса к концу этого года — Гетманцев

Как изменится курс валют в конце августа?

Коридоры валютных колебаний: 41,4 — 41,8 гривны за доллар и 48 — 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,4 — 41,8 гривны за доллар и 48 — 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

Текущие курсовые колебания: межбанк — до 0,05 — 0,15 гривны, комбанки — до 0,1 — 0,2 гривны, обменные пункты — до 0,3 гривны.

Разница между курсами купли и продажи: межбанк — до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки — до 0,5 — 0,6 гривны за доллар, до 0,8 — 1 гривны за евро, обменные пункты — до 0,6 — 1 гривны за доллар, до 1 гривны за доллар.

Разница курсов покупки: комбанки — 0,2 — 0,3 гривны за доллар, 0,3 — 0,5 гривны за евро, обменные пункты — 0,3 — 0,5 гривны за доллар, 0,5 — 0,7 гривны за евро.

Справка Finance.ua:

Тенденции, которые будут влиять на курсообразование до конца 2025 года и в следующем году — об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Об этом сообщает Нацбанк. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.

Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.