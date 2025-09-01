Доллар упал до минимума за 5 недель — Finance.ua
Доллар упал до минимума за 5 недель

В понедельник, 1 сентября, курс доллара снизился до самого низкого уровня за последние пять недель, поскольку инвесторы ожидают новых данных о рынке труда США, которые могут повлиять на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы по смягчению монетарной политики.
Об этом пишет Reuters.
По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается в 90%, а в общей сложности до осени 2026 года рынки закладывают около 100 пунктов смягчения. Индекс доллара против корзины валют опустился на 0,22% - до 97,64, после того как достиг 97,552, самого низкого уровня с 28 июля. В пятницу он зафиксировал месячное падение на 2,2%. Американские рынки в понедельник были закрыты в связи с праздником.

Аналитики отмечают, что американская экономика уже не демонстрирует такого преимущества, как в предыдущее десятилетие, что делает доллар слабее.
По словам экономиста Societe Generale Клауса Баадера, резкая слабость у данных может вынудить ФРС действовать активнее, чем сейчас ожидают рынки. Если же статистика за май-июнь окажется случайной аномалией, потребность в снижении ставки будет сомнительной, особенно учитывая риски роста инфляции в ближайшее время.
Некоторые эксперты допускают вероятность даже 50-базового снижения уже в этом месяце.
Евро поднялся на 0,35% - до $1,1724, британский фунт вырос на 0,18% - до $1,3528. Курс доллара против иены остался стабильным на уровне 147,00, завершив август со снижением на 2,5%. Китайский юань удержался вблизи максимума за последние 10 месяцев — 7,1326 за доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
