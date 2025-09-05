0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев

Валюта
90
Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев
Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев
С апреля 2025 года украинцы стали чаще откладывать средства в евро, и эта валюта стала основной для новых сбережений. Однако уже в августе доллар стал возвращать свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным Нацбанка, в августе на наличном рынке граждане приобрели 1,92 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как продали 1,561 млрд. Разница между покупкой и продажей составила 359 млн долларов в пользу покупки.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов. В то же время, спрос на евро уменьшился: с 312 млн до 193 млн долларов в эквиваленте.
За предыдущие четыре месяца ситуация была обратной, доля евро постепенно увеличивалась, а доллара — уменьшалась.
Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев
Напомним, первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял, что увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до $270−280 млн с $250 млн в мае в пределах статистической погрешности и подтверждает действенность политики Национального банка, направленной на обеспечение привлекательности гривневых активов и относительной устойчивости валютного рынка, если сравнивать с чистым спросом до $1 млрд в месяц в прошлом году или в начале этого года.
Начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине, рассказывал финансовый эксперт Алексей Козырев.
По материалам:
РБК-Україна
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems