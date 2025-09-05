Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев Сегодня 16:02 — Валюта

Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев

С апреля 2025 года украинцы стали чаще откладывать средства в евро, и эта валюта стала основной для новых сбережений. Однако уже в августе доллар стал возвращать свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным Нацбанка, в августе на наличном рынке граждане приобрели 1,92 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как продали 1,561 млрд. Разница между покупкой и продажей составила 359 млн долларов в пользу покупки.

Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов. В то же время, спрос на евро уменьшился: с 312 млн до 193 млн долларов в эквиваленте.

За предыдущие четыре месяца ситуация была обратной, доля евро постепенно увеличивалась, а доллара — уменьшалась.

Напомним, первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял , что увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до $270−280 млн с $250 млн в мае в пределах статистической погрешности и подтверждает действенность политики Национального банка, направленной на обеспечение привлекательности гривневых активов и относительной устойчивости валютного рынка, если сравнивать с чистым спросом до $1 млрд в месяц в прошлом году или в начале этого года.

Начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине, рассказывал финансовый эксперт Алексей Козырев.

