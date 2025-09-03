Валютный рынок осенью: чего ждать — комментарий НБУ — Finance.ua
Валютный рынок осенью: чего ждать — комментарий НБУ

Увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до $270−280 млн с $250 млн в мае в рамках статистической погрешности и подтверждает действенность политики Национального банка, направленной на обеспечение привлекательности гривневых активов и относительной устойчивости валютного рынка, если сравнивать с чистым спросом до $1 в месяц в прошлом году или в начале этого года.
Сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
«Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, в то же время не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По мнению Николайчука, вероятно, в определенной степени спрос был насыщен в прошлом году.
«И в последние месяцы у населения совпало это насыщение с пониманием того, что размещая средства в инструментах в национальной валюте, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом», — добавил первый замглавы НБУ.
По последним данным центробанка, в августе этого года чистый спрос населения на валюту увеличился примерно до $356 млн, в то время как в августе прошлого года он составил $777 млн.
Николайчук также подчеркнул, что Нацбанк сохраняет фокус на вопросе возврата валютной выручки и продолжает работу с госорганами, чтобы обеспечить комплексный подход к его решению.
«Результаты довольно неплохие. Объем экспортной выручки, поступившей в Украину из-за границы, за 2024 год на $7,9 млрд, или на 19,5%, превысил объем за 2023 год. По итогам первого полугодия 2025 года показатели близки к аналогичному периоду в 2024 году», — сообщил он.
Первый заместитель главы НБУ также напомнил, что при переходе к управляемой гибкости обменного курса осенью 2023 года центробанк четко заявил, что валютно-курсовая политика является частью общего монетарного инструментария, нацеленного на выполнение мандата — приведение инфляции к цели 5% для достижения ценовой стабильности.
«Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем», — заявил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУ
