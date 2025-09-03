Потенциал рынка ОВГЗ для финансирования дефицита измеряется парой сотен миллиардов гривен — НБУ Сегодня 09:33 — Валюта

Ресурс внутреннего долгового рынка для финансирования дефицита государственного бюджета Украины сохраняется, но он не бездонный, поэтому критическая необходимость внешнего финансирования сохраняется, заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

«По нашим оценкам, потенциал рынка может измеряться парой сотен миллиардов гривен, но точно они не смогут покрыть все потребности бюджета. По-прежнему мы ожидаем, что основное бремя по финансированию дефицита бюджета будет возлагаться на международных партнеров», — подчеркнул он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, в конце июля Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на этот год, согласно которым его чистое финансирование за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) было увеличено с 17 млрд грн до 250 млрд грн.

По мнению Нацбанка, отметил Николайчук, текущая ликвидность и глубина внутреннего долгового рынка позволяют Министерству финансов привлечь необходимый ресурс без дополнительных мер.

«В то же время если мы будем видеть необходимость поддержать коллег из правительства, мы еще раз сможем откалибровать параметры нашего операционного дизайна и параметры нормативов обязательного резервирования, чтобы облегчить задачу Минфину», — добавил он.

Представитель Нацбанка также отметил, что во многом результат и потребность в таком шаге будут зависеть от ряда факторов: от того, насколько эта потребность в конце года будет реализовываться и насколько сложно будет ее удовлетворить Минфину без дополнительных мер.

Комментируя опасения некоторых экспертов, что доля государственных бумаг в активах банков якобы слишком велика, Николайчук объяснил, что сама по себе определенная доля тех или иных инструментов в балансах банков не создает рисков, а необходимо смотреть на рыночность условий содержания этих инструментов, уровень и перечень рисков, которые эти инструменты несут.

Он напомнил, что банки оценивают риски от инвестирования в финансовые инструменты не только на основе перечня минимально необходимых рисков для покрытия капиталом (кредитный, рыночный, операционный), но и дополнительно определяют риски по ICAAP — внутреннему процессу оценки достаточности капитала. По его словам, результаты ICAAP являются предметом тщательного анализа в процессе надзора, и сейчас Нацбанк не видит чрезмерных рисков, которые банки не могли бы контролировать и покрыть капиталом.

«Кроме того, с сентября вводится новый коэффициент левериджа (LR), предусматривающий дополнительное покрытие рисков наращивания внебалансовых обязательств, государственных ценных бумаг и инструментов НБУ. Согласно тестовым расчетам, большинство банков без проблем выполнят новое требование и смогут в дальнейшем наращивать эти операции, прежде всего вложения в ОВГЗ».

Он добавил, что доля государственных ценных бумаг в активах остается на «довоенных» уровнях.

