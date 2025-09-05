Гривна укрепилась: что повлияло на курс в августе Сегодня 12:03 — Валюта

Гривна укрепилась: что повлияло на курс в августе

В августе чистый спрос на иностранную валюту снизился, а средние официальные курсы гривны по отношению к доллару и евро укрепились.

Об этом говорится в новом «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка.

Почему гривна укрепилась

В августе чистый спрос на иностранную валюту на безналичном сегменте снизился. Это связано с действием сезонных факторов и сохранением интереса населения к гривневым финансовым инструментам. Спрос на наличную валюту оставался практически на уровне июля, что отразилось в сокращении сальдо интервенций Национального банка до 2,7 млрд долларов.

Также НБУ продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений. Вместе со стабильным спросом на гривну эти факты способствовали укреплению официального курса: гривна подросла на 0,8% по отношению к доллару и на 1,5% к евро.

Текущая доходность гривневых инструментов поддерживает спрос на них со стороны населения

Поддержку государственной валюте обеспечивает и доходность гривневых инструментов. Так, гривневые депозиты населения сроком более трех месяцев в августе выросли на 3,2 млрд грн.

Портфель гривневых ОВГЗ в собственности физических лиц с начала года увеличился на 43,5%. Эксперты отмечают, что сохранение привлекательности гривневых инструментов для сбережений удерживает спрос на валюту и смягчает давление на курс гривны

В то же время часть банков с частным капиталом теряет лидерство в сегменте долгосрочных депозитов, что может стимулировать их к усилению конкуренции за средства вкладчиков.

Справка Finance.ua:

украинские банки ожидают монетарных изменений от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью;

относительно курса гривны, то согласно прогнозам, традиционно с началом осени на валютном рынке Украины происходят колебания курса из-за внутренних экономических процессов, глобальных тенденций и политических событий;

начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине.

