Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира

Украинский валютный рынок в сентябре будет прогнозируемым. При этом любые нежелательные процессы будут гаситься еще в зародыше.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

По его словам, в первый месяц осени, кроме экономических факторов — снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, важным станет военный фактор, а именно фактор заморозки войны.

Сколько будут стоить евро и доллар в сентябре

курс доллара в сентябре будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны за доллар. Согласно прогнозу Лесового,в сентябре будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны за доллар.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в сентябре будут стоить примерно 4160 — 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам 41600 — 42000 гривен.

Кроме того, эксперт указал, что курс евро будет формироваться на основе мировых котировок и, вероятнее всего, не выйдет за пределы 48 — 49,5 гривны.

Также 100 евро в гривнах в первый месяц осени будут стоить 4800 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 — 49500 гривен.

Напомним, финансовый эксперт Алексей Козырев отмечает , что начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине.

По данным НБУ, население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн. долларов.

