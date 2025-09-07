Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира
Украинский валютный рынок в сентябре будет прогнозируемым. При этом любые нежелательные процессы будут гаситься еще в зародыше.
Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».
Читайте также
По его словам, в первый месяц осени, кроме экономических факторов — снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, важным станет военный фактор, а именно фактор заморозки войны.
Сколько будут стоить евро и доллар в сентябре
Согласно прогнозу Лесового, курс доллара в сентябре будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны за доллар.
Узнать актуальный курс валют
Таким образом, 100 долларов в гривнах в сентябре будут стоить примерно 4160 — 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам 41600 — 42000 гривен.
Кроме того, эксперт указал, что курс евро будет формироваться на основе мировых котировок и, вероятнее всего, не выйдет за пределы 48 — 49,5 гривны.
Также 100 евро в гривнах в первый месяц осени будут стоить 4800 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 — 49500 гривен.
Напомним, финансовый эксперт Алексей Козырев отмечает, что начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине.
По данным НБУ, население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн. долларов.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира
Продажа валюты на межбанке в августе сократилась более чем на 20%
Доллар возвращает популярность среди сбережений украинцев
Гривна укрепилась: что повлияло на курс в августе
Потенциал рынка ОВГЗ для финансирования дефицита измеряется парой сотен миллиардов гривен — НБУ
Валютный рынок осенью: чего ждать — комментарий НБУ