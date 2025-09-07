0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира

Валюта
60
Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира
Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира
Украинский валютный рынок в сентябре будет прогнозируемым. При этом любые нежелательные процессы будут гаситься еще в зародыше.
Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».
Читайте также
По его словам, в первый месяц осени, кроме экономических факторов — снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, важным станет военный фактор, а именно фактор заморозки войны.

Сколько будут стоить евро и доллар в сентябре

Согласно прогнозу Лесового, курс доллара в сентябре будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны за доллар.

Узнать актуальный курс валют

Таким образом, 100 долларов в гривнах в сентябре будут стоить примерно 4160 — 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам 41600 — 42000 гривен.
Кроме того, эксперт указал, что курс евро будет формироваться на основе мировых котировок и, вероятнее всего, не выйдет за пределы 48 — 49,5 гривны.
Читайте также
Также 100 евро в гривнах в первый месяц осени будут стоить 4800 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 — 49500 гривен.
Напомним, финансовый эксперт Алексей Козырев отмечает, что начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и, особенно, евро в Украине.
По данным НБУ, население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн. долларов.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
УНІАН
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems