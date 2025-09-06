Продажа валюты на межбанке в августе сократилась более чем на 20% Сегодня 09:17 — Валюта

Структурный дефицит валюты в августе сократился. Национальный банк Украины сократил продажи долларов и снизил курс доллара

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В августе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,696 млрд долларов, что на 21,5% меньше, чем в июле (3,436 млрд долларов).

Интервенции НБУ сократились после трех месяцев роста. С начала года НБУ продал на межбанке 23,676 млрд долларов.

За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование будет составлять 54 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование будет составлять 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда).

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ только перераспределяет ее через межбанк.

Нацбанк реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривны. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За август упал на 40 копеек до 41,50 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов;

как сообщили в НБУ, основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов;

по прогнозу главного экономиста Dragon Capital и члена Наблюдательного совета ЦЭС Елены Билан, до конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже.

