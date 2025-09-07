0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей

Технологии&Авто
12
Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей
Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей
В августе украинские автомобилисты купили около 6,8 тыс. новых легковушек, что на 5% больше показателя июля.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Читайте также
В то же время в прошлом месяце было приобретено на 16% меньше новых легковых автомобилей, чем в августе 2024 года.
Отмечается, что это, вероятно, связано с повышенным спросом в прошлом году из-за ожидаемого введения дополнительных 15% налога при покупке авто.
Таким образом, результат августа 2025 года стал рекордным за последние 11 месяцев.
Читайте также
Лидером рынка остается Toyota, а на второй позиции — китайский производитель BYD.
В ТОП-10 самых продаваемых авто попали:
  • Toyota — 999 ед.;
  • BYD — 860 ед.;
  • Renault — 529 ед.;
  • Volkswagen — 527 ед.;
  • Skoda — 407 ед.;
  • Hyundai — 393 ед.;
  • BMW — 337 ед.;
  • Honda — 328 ед.;
  • Suzuki — 231 ед.;
  • Audi — 225 ед.
Бестселлером августа стал компактный кроссовер Renault Duster — 486 ед.
«Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Института исследований авторынка, в августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems