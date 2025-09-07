Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей Сегодня 18:19 — Технологии&Авто

Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей

В августе украинские автомобилисты купили около 6,8 тыс. новых легковушек, что на 5% больше показателя июля.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Читайте также ТОП-10 лучших дизельных авто

В то же время в прошлом месяце было приобретено на 16% меньше новых легковых автомобилей, чем в августе 2024 года.

Отмечается, что это, вероятно, связано с повышенным спросом в прошлом году из-за ожидаемого введения дополнительных 15% налога при покупке авто.

Таким образом, результат августа 2025 года стал рекордным за последние 11 месяцев.

Читайте также ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины

Лидером рынка остается Toyota, а на второй позиции — китайский производитель BYD.

В ТОП-10 самых продаваемых авто попали:

Toyota — 999 ед.;

BYD — 860 ед.;

Renault — 529 ед.;

Volkswagen — 527 ед.;

Skoda — 407 ед.;

Hyundai — 393 ед.;

BMW — 337 ед.;

Honda — 328 ед.;

Suzuki — 231 ед.;

Audi — 225 ед.

Бестселлером августа стал компактный кроссовер Renault Duster — 486 ед.

«Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Института исследований авторынка, в августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.

🎤 Новости на Finance.ua доступны и в аудиоформате — щелкайте на картинке в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.