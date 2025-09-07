Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей
В августе украинские автомобилисты купили около 6,8 тыс. новых легковушек, что на 5% больше показателя июля.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
В то же время в прошлом месяце было приобретено на 16% меньше новых легковых автомобилей, чем в августе 2024 года.
Отмечается, что это, вероятно, связано с повышенным спросом в прошлом году из-за ожидаемого введения дополнительных 15% налога при покупке авто.
Таким образом, результат августа 2025 года стал рекордным за последние 11 месяцев.
Лидером рынка остается Toyota, а на второй позиции — китайский производитель BYD.
В ТОП-10 самых продаваемых авто попали:
- Toyota — 999 ед.;
- BYD — 860 ед.;
- Renault — 529 ед.;
- Volkswagen — 527 ед.;
- Skoda — 407 ед.;
- Hyundai — 393 ед.;
- BMW — 337 ед.;
- Honda — 328 ед.;
- Suzuki — 231 ед.;
- Audi — 225 ед.
Бестселлером августа стал компактный кроссовер Renault Duster — 486 ед.
«Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Института исследований авторынка, в августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
