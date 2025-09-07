0 800 307 555
Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве за месяц (инфографика)

Недвижимость
57
В августе-сентябре в Киеве традиционно начинается «горячий сезон» аренды. В этом году средние арендные ставки на 1-комнатные квартиры за месяц выросли на 2 тыс. грн — с 18 тыс. грн в июле до 20 тыс. грн в августе.
Об этом сообщает ЛУН.
Аналитики отмечают, средняя цена фактически сдавшихся квартир выросла даже больше — на 2,4 тыс. грн: с 16,4 тыс. грн в июле до 18,8 тыс. грн в августе.

Рекордный рост стоимости аренды

За полгода стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве выросла на рекордные 21%.
По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, сезонный спрос в начале осени обычно повышает цены.
Однако если в 2023—2024 годах месячный рост арендных ставок составил до 1 тыс. грн, то в этом году они подскочили сразу на 2 тыс. грн.
«Такой резкий скачок, скорее всего, вызван тем, что летом цена нетипично снижалась — а к августу-сентябрю сезонный тренд взял верх и вернул её к росту. Именно поэтому сейчас мы видим такую большую разницу по сравнению с июлем»", — отмечает эксперт.
2-комнатные квартиры

За месяц стоимость аренды двухкомнаток в среднем выросла на 1,1 тыс. грн — с 26,9 тыс. в июле до 28 тыс. грн. в августе
3-комнатные квартиры

Стоимость трехкомнатного жилья подешевела на 3,7 тыс. грн — до 41,9 тыс. грн. То есть, в августе средняя стоимость аренды вернулась на уровень полугодовой давности.
Как отмечает Людмила Кирюхина, именно в сегменте 3-х комнатных квартир наблюдается самая существенная разница между средней ценой в объявлениях об аренде и средней ценой сданных квартир.
Это свидетельствует, что большинство арендаторов большого жилья предпочитают более доступные варианты.
Напомним, за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир поднялись почти по всей Украине. Больше всего выросли цены в Одессе — на 55%. Теперь аренда здесь обходится в среднем 13 200 гривен в месяц.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
