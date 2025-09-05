Турецкая недвижимость вскоре подорожает в 10−15 раз — причины Сегодня 19:31 — Недвижимость

Турецкая недвижимость вскоре подорожает в 10−15 раз — причины

Современные туристы, в большинстве случаев, едут в Турцию не отдыхать (или не только отдыхать). Они активно, даже в ускоренном темпе, подбирают жилье и помещения для бизнеса.

В чем причина резкого повышения спроса на недвижимость в Турции — рассказываем со ссылкой на статью Finance.ua

В течение 2026 года правительство Турции запланировало провести комплексное обновление рыночной стоимости в жилом секторе. Ожидается, что результатами сотрудничества Земельного кадастра и муниципалитетов станет рост рыночной стоимости недвижимости в 10−15 раз.

Для таких кардинальных решений должны быть соответствующие поводы. Чтобы выяснить их, следует рассматривать ситуацию «изнутри». Мы пошли на местные форумы. И вот там, среди обсуждений обычных людей, стала вырисовываться реальная ситуация.

Турецкая недвижимость продается «в тени»

Оказывается, ежегодно в Турции продается около 1,5 млн квартир и домов. При этом в договоре часто указывается одна стоимость, а на руки продавец получает гораздо больше. Это стабильная практика, и никто этого особо не скрывает.

Лишь по приблизительным подсчетам, возникающая из-за таких «схем» налоговая потеря составляет примерно шесть млрд долларов в год. И «проигрывает» в этом случае не только государство.

Представим ситуацию:

гражданин Турции хочет продать собственную квартиру в прекрасном районе. Его стремление — как можно быстрее получить деньги и использовать их для определенной цели. Он находит покупателя, вместе они быстро согласовывают стоимость. В договоре, с целью сэкономить на отчислениях государству, указывают другую сумму, которая существенно ниже;

проходит полгода-год. Уже новый владелец решает переехать, ищет покупателей для этой недвижимости. Достаточно быстро делает это. Те начинают изучать правоустанавливающие документы, смотрят на сумму. Анализируют предлагаемую им как реальную и у них возникает вопрос: с чего это вдруг такая разница? Они видят, что договор о праве собственности был заключен недавно. Отчего же столь резкое удорожание? Ремонт какой-то сделали? Нет. Мебель дорогую приобрели? Тоже нет.

Странная может быть ситуация. А если продавец еще и им может предложить продлить «цепочку», то есть в договоре указать одну сумму, значительно меньше, а реально на руки ему отдать настоящие деньги… Это уже будет напоминать некую мошенническую схему. Такая проблема — это еще меньшее из того, что может случиться.

Читайте также Украинцы — среди самых активных иностранных покупателей недвижимости в Турции

Если владелец пожелает передать недвижимость банку в качестве обеспечения по кредиту, финансовые консультанты также заинтересуются, что же не так с этой слишком дешевой недвижимостью. Могут либо вовсе отказать в финансировании, либо одобрить сумму, значительно меньше требуемой клиенту.

Для налоговой важно происхождение денег и юридическая «чистота» документов. Поступившая на счет продавца сумма должна совпадать с той, которая была получена им за реализацию недвижимости. Могут быть определенные отклонения (обычно в меньшую сторону, так как вполне возможны параллельные государственные уплаты или возврат долгов или какие-то срочные покупки).

Как влияет такая ситуация на удорожание? Все уплаты при оформлении, в том числе и полис страхования жилья, и процентная ставка государственного взноса зависят именно от «цифры» в договоре. То есть, если продается недвижимость за 100−200 тыс. долларов, из этой суммы и нужно все уплатить.

Если продавец заключает сделку за 100 тыс. долларов, в договоре отражает 50−75 тыс. долларов, налоги и сборы платит с «официальной» суммы, а на счет получает гораздо больше, это может стать поводом для серьезной проверки и штрафов, которые выйдут дороже. Не стоит рисковать.

Подробно о сложностях, которые могут возникнуть при покупке недвижимости для иностранцев в Турции, рассказали в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.