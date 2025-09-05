0 800 307 555
Аренда квартир в Украине подорожала до 55%: сколько стоит снять жилье в разных городах в сентябре

За последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли почти во всех областях. Наибольшее удорожание наблюдается в Одессе, где спрос значительно превышает предложение.
Об этом бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский сообщил в комментарии Delo.ua.

Лидеры роста цен

  • Одесса — +55%, средняя цена аренды составляет 13 200 грн;
  • Николаев — +20% (6 500 грн);
  • Тернополь — +41% (14 800 грн);
  • Черкассы — +38% (13 800 грн);
  • Полтава — +28% (11 500 грн).
Самые низкие цены зафиксированы в Харькове — около 4 000 грн, а самые высокие — в Ужгороде (21 100 грн), Киеве (20 000 грн) и Львове (18 700 грн).

Скорость сдачи жилья

Еще одна тенденция — увеличивается скорость аренды. В Киеве квартиры находят арендаторов за 5 дней, во Львове за 7, а в Одессе за 3 дня. Для сравнения, два года тому назад поиск арендатора занимал от 10 до 20 дней.
«Самый динамичный рынок сейчас — в Одессе, где спрос значительно превышает предложение. В Киеве и Львове также наблюдается ускорение вдвое: квартиры исчезают с рынка в несколько раз быстрее, чем в прошлом году», — рассказал Судилковский.

Читайте также: Аренда жилья в Украине: почему людям с детьми, животными, ВПЛ и людям с инвалидностью труднее всего найти квартиру

На динамику рынка оказывают влияние внутренняя миграция и сезонные факторы.
Напомним, как рассказал экс-глава Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита, в августе ценники на съемное жилье в столице взлетели примерно на 10%, еще столько же хозяева квартир могут добавить в сентябре.
В Украине более 90% рынка аренды жилья находится в «серой зоне». Основная причина — высокие налоги при сдаче квартиры — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
По материалам:
Діло
