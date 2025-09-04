Жилищный кодекс упраздняют: что будет с неприватизированным жильем (мнение юриста)
16 июля 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики».
В сети распространяется информация о том, что граждан будут выселять из неприватизированного жилья, независимо от того, сколько лет они там прожили.
Что принимают народные депутаты:
- определение принципов, приоритетов и задач жилищной политики, отвечающих международным стандартам;
- замена устаревшего Жилищного кодекса Украины;
- введение обязательного утверждения региональных жилищных стратегий, базирующихся на Государственной стратегии;
- создание условий для развития государственно-частного партнерства;
- формирование жилищного фонда для доступной аренды, фонда служебного и социального жилья;
- предвидение возможности доступной ипотеки для экономически активных граждан;
- стимулы для инвесторов: закон предусматривает государственно-частное партнерство, льготные кредиты, налоговые преференции и создание операторов доступного жилья;
- модернизация жилищного фонда путем установления минимальных требований к качеству жилья, внедрению программ обновления старых домов и запуску пилотных проектов по реновации;
- цифровизация жилищной сферы посредством создания единой информационно-аналитической системы и электронного реестра заявок и фондов доступного жилья.
Все действовавшие ранее законы — отменяются
Кроме того, законопроект предусматривает: запрет на отчуждение государственного и коммунального жилищного фонда, приостановление приватизации такого жилья. В законопроекте есть небольшой, но очень важный раздел: «Признать утратившим силу», а именно — Жилищный кодекс Украины, принятый в 1983 году со всеми изменениями, а также Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года.
«То есть после того, как этот законопроект будет окончательно принят и на его основе отменят закон о приватизации жилья, а сам закон вступит в силу после завершения военного положения, то все, кто не успеет приватизировать свое жилье до этого времени, могут остаться без него. Приватизированное жилье, уже перешедшее из государственной в частную собственность, никто не будет отбирать», — объясняет адвокат Мария Левченко.
По сути, в этом законопроекте отсутствует ответ на вопрос, что делать с украинцами, проживающими в неприватизированном жилье. Хотя понятно, что законопроект открывает возможность подсчитать, сколько в Украине приватизированного и неприватизированного жилья.
«То есть будет проведена своеобразная ревизия, чтобы понять, сколько и какого жилья есть, и потом его перераспределить. А что будет с людьми, проживающими сейчас в таком жилье — в законопроекте ничего не сказано. Зато в этом же законопроекте четко прописано в статье 24, что если член семьи прекращает трудовые отношения, подлежит выселению», — отмечает адвокат.
Жильцы неприватизированных комнат в общежитиях
Если этот законопроект будет принят, существует большая вероятность, что очень много жильцов общежитий, когда-то принадлежавших предприятиям и организациям, буквально окажутся на улице, считает риелтор Светлана Водянник.
«До сих пор есть общежития, в которых люди живут уже 20−30 лет. Когда-то они получили комнату от предприятия, на котором работали, ждали квартиру. Но предприятие закрылось, жилье больше не строят, а люди до сих пор живут в общежитиях, которые за эти годы не раз переходили из рук в руки, менялись владельцы. Людям некуда деваться, и главное — не получается приватизировать жилье. Напротив, их пытаются выселить, чтобы перепланировать общежитие в жилой дом и продать готовые квартиры. Этим людям особенно не позавидуешь, а таких тысячи», — рассказывает риелтор.
Пока этот законопроект не принят окончательно, у граждан еще есть время на приватизацию. Так что, пока не поздно, лучше не медлить с этим процессом, советуют юристы.
В том, что он будет принят, сомнений почти нет. Как отметила его автор, нардеп Елена Шуляк, законопроект № 12377 — лишь первый шаг к жилищной реформе и «маяк» для транша в 300 млн евро от ЕС. Своевременное принятие и вступление в силу Закона «Об основных принципах жилищной политики» — до конца декабря — позволит Украине получить более 300 млн евро в рамках программы Ukraine Facility. Этот закон является одним из индикаторов для выплаты очередного транша ЕС.
