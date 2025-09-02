Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение — Finance.ua
Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение

Сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Специалисты проанализировали, сколько украинцам придется отдать на первый взнос, чтобы приобрести самое дешевое однокомнатное жилье в новостройке по программе «єОселя».

Где самый дорогой первый взнос по «єОселя»

Средний минимальный первый взнос VS средняя цена квартир, которые подходят под критерии «єОселя»
  • Ужгород — 633 тыс. грн (средняя цена квартиры — 3,2 млн грн);
  • Львов — 618 тыс. грн (3,1 млн грн);
  • Киев — 487 тыс. грн (2,4 млн грн);
  • Полтава — 448 тыс. грн (2,2 млн грн);
  • Черновцы — 442 тыс. грн (2,2 млн грн).
Где самые низкие первые взносы

  • Кропивницкий — 128 тыс. грн (средняя цена однокомнатки — 639 тыс. грн);
  • Запорожье — 189 тыс. грн (943 тыс. грн);
  • Сумы — 198 тыс. грн (988 тыс. грн);
  • Харьков — 230 тыс. грн (1,2 млн грн).
Первые взносы в других крупных городах

  • Винница — 392 тыс. грн (средняя цена однокомнатного жилья — 2 млн грн).
  • Днепр — 383 тыс. грн (1,9 млн грн);
  • Одесса — 329 тыс. грн (1,6 млн грн);
  • Хмельницкий — 293 тыс. грн (1,5 млн грн).

Справка Finance.ua:

  • средневзвешенная эффективная ставка кредитов на жилье по программе «єОселя» в июне этого года составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.
  • Недавно Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей;
  • кроме того, Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов;
  • как показал опрос, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование возлагается почти половина (49%).
