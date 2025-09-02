Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение Сегодня 17:00 — Недвижимость

Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение

Сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Специалисты проанализировали, сколько украинцам придется отдать на первый взнос, чтобы приобрести самое дешевое однокомнатное жилье в новостройке по программе «єОселя».

Где самый дорогой первый взнос по «єОселя»

Средний минимальный первый взнос VS средняя цена квартир, которые подходят под критерии «єОселя»

Ужгород — 633 тыс. грн (средняя цена квартиры — 3,2 млн грн);

Львов — 618 тыс. грн (3,1 млн грн);

Киев — 487 тыс. грн (2,4 млн грн);

Полтава — 448 тыс. грн (2,2 млн грн);

Черновцы — 442 тыс. грн (2,2 млн грн).

Где самые низкие первые взносы

Кропивницкий — 128 тыс. грн (средняя цена однокомнатки — 639 тыс. грн);

Запорожье — 189 тыс. грн (943 тыс. грн);

Сумы — 198 тыс. грн (988 тыс. грн);

Харьков — 230 тыс. грн (1,2 млн грн).

Первые взносы в других крупных городах

Винница — 392 тыс. грн (средняя цена однокомнатного жилья — 2 млн грн).

Днепр — 383 тыс. грн (1,9 млн грн);

Одесса — 329 тыс. грн (1,6 млн грн);

Хмельницкий — 293 тыс. грн (1,5 млн грн).

Справка Finance.ua:

средневзвешенная эффективная ставка кредитов на жилье по программе «єОселя» в июне этого года составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.

и 9,85% на вторичном. Недавно Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей;

по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей; кроме того, Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов;

как показал опрос, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование возлагается почти половина (49%).

