Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение
Сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Специалисты проанализировали, сколько украинцам придется отдать на первый взнос, чтобы приобрести самое дешевое однокомнатное жилье в новостройке по программе «єОселя».
Где самый дорогой первый взнос по «єОселя»
Средний минимальный первый взнос VS средняя цена квартир, которые подходят под критерии «єОселя»
- Ужгород — 633 тыс. грн (средняя цена квартиры — 3,2 млн грн);
- Львов — 618 тыс. грн (3,1 млн грн);
- Киев — 487 тыс. грн (2,4 млн грн);
- Полтава — 448 тыс. грн (2,2 млн грн);
- Черновцы — 442 тыс. грн (2,2 млн грн).
Где самые низкие первые взносы
- Кропивницкий — 128 тыс. грн (средняя цена однокомнатки — 639 тыс. грн);
- Запорожье — 189 тыс. грн (943 тыс. грн);
- Сумы — 198 тыс. грн (988 тыс. грн);
- Харьков — 230 тыс. грн (1,2 млн грн).
Читайте также
Первые взносы в других крупных городах
- Винница — 392 тыс. грн (средняя цена однокомнатного жилья — 2 млн грн).
- Днепр — 383 тыс. грн (1,9 млн грн);
- Одесса — 329 тыс. грн (1,6 млн грн);
- Хмельницкий — 293 тыс. грн (1,5 млн грн).
Справка Finance.ua:
- средневзвешенная эффективная ставка кредитов на жилье по программе «єОселя» в июне этого года составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.
- Недавно Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей;
- кроме того, Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов;
- как показал опрос, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование возлагается почти половина (49%).
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение
На что следует обращать внимание при выборе жилья
ТОП-10 самых недоступных для покупки жилья городов мира (инфографика)
Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии
Эксперт ответила, поднимутся ли цены на аренду квартир осенью
В Украине начали строить меньше жилья, но некоторые регионы демонстрируют рост — Госстат