Как изменится киевский рынок аренды в сентябре: эксперты назвали тенденции — Finance.ua
Как изменится киевский рынок аренды в сентябре: эксперты назвали тенденции

Недвижимость
48
В августе ценники на съемное жилье в столице взлетели примерно на 10%, еще столько же хозяева квартир могут прибавить в сентябре.
Об этом говорит экс-председатель Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

Причины

Во-первых, в канун нового учебного года активизировались студенты. Причем в этом году возросло количество тех, кто не планирует жить в общежитиях, предпочитая арендное жилье.
«Студенты уже не те, что раньше, многие работают — дефицит на рынке труда позволяет им без проблем устроиться. Следовательно, есть деньги, которые позволяют молодым людям снимать квартиры», — объяснил «Минфину» Пита.
Во-вторых, осенью в Киев стали съезжаться жители регионов, рассчитывающие найти в столице хорошую работу. Отметим: в последние месяцы средняя зарплата в Киеве заметно выросла и превышает 40,5 тысячи гривен, при средней в стране в 26,5 тысячи гривен.
В третьих, в столицу продолжают съезжаться переселенцы. «В результате квартиры разбирают, как горячие пирожки. Жилье стоимостью до 20 тысяч гривен в месяц уходит за несколько дней», — говорит Юрий Пита. Такой ажиотаж повышает аппетиты хозяев, позволяя им и дальше «экспериментировать» с ценами.
Студенты и заробитчане разогрели рынок аренды в Киеве
Столичный риелтор Ирина Луханина говорит: если сравнивать с весной 2025 года, то спрос на аренду увеличился на 13−17%, а по сравнению с августом прошлого года — на 8−11%.
О росте спроса говорит и Юрий Пита. По его словам, квартиры стоимостью до 20 тысяч гривен в риелторских базах долго не задерживаются — многие сдаются за 1−3 дня.
Такие короткие сроки экспозиции съемного жилья в столице наблюдались в отдельные периоды еще до войны. Обычно дальнейшее развитие ситуации на рынке возможно по двум сценариям — либо самые ходовые квартиры попадают в список дефицитных, либо ценники на них растут, «охлаждая» спрос.
Эксперты заявляют, что активизировались сразу несколько категорий потенциальных арендаторов.
«Это и студенты, и люди, которые приезжают в Киев на новый бизнес-сезон на работу, и переселенцы», — отмечает Луханина. В этом году студенты удивили риелторов. Спрос на арендные квартиры с их стороны вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 20−25% — рекордный всплеск активности этой целевой аудитории.
Особенно заметен «студенческий фактор» в университетских локациях — в Шевченковском и Голосеевском районах.
Жители столицы, которые в конце лета пытались найти там жилье, столкнулись с большими трудностями — все, что дешевле 15−18 тысяч, просто «размели». Пита объясняет тенденцию активизации студентов тем, что все многие учащиеся становятся финансово самостоятельными.
«Очень многие студенты объединяют работу и обучение. Кадровый дефицит, от которого страдает столичный рынок труда, позволяет легко найти работу. Список работодателей широкий — от ресторанов, магазинов и служб доставки до офисов», — пояснил Пита.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость проживания в общежитии определяет руководство университета, обычно согласовывая его с профсоюзным комитетом студентов. Сумма зависит от площади комнаты, количества соседей и стоимости коммунальных услуг. В некоторых вузах плату ограничивают — она не может превышать 40% от размера стипендии.
  • По данным OLX, самый большой спрос на аренду сосредоточен в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске. Например, за июль спрос в столице вырос на 5%, и Киев остается лидером по количеству откликов на объявления. Однако самый динамичный рост спроса наблюдался в Ивано-Франковске (+45%), Днепре (+39%), Ужгороде (+31%), Львове (+28%) и Харькове (+18%).
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
