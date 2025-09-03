Как изменится киевский рынок аренды в сентябре: эксперты назвали тенденции — Finance.ua

Как изменится киевский рынок аренды в сентябре: эксперты назвали тенденции Сегодня 10:00 — Недвижимость

В августе ценники на съемное жилье в столице взлетели примерно на 10%, еще столько же хозяева квартир могут прибавить в сентябре.

Об этом говорит экс-председатель Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

Причины

Во-первых, в канун нового учебного года активизировались студенты. Причем в этом году возросло количество тех, кто не планирует жить в общежитиях, предпочитая арендное жилье.

«Студенты уже не те, что раньше, многие работают — дефицит на рынке труда позволяет им без проблем устроиться. Следовательно, есть деньги, которые позволяют молодым людям снимать квартиры», — объяснил «Минфину» Пита.

Во-вторых, осенью в Киев стали съезжаться жители регионов, рассчитывающие найти в столице хорошую работу. Отметим: в последние месяцы средняя зарплата в Киеве заметно выросла и превышает 40,5 тысячи гривен, при средней в стране в 26,5 тысячи гривен.

В третьих, в столицу продолжают съезжаться переселенцы. «В результате квартиры разбирают, как горячие пирожки. Жилье стоимостью до 20 тысяч гривен в месяц уходит за несколько дней», — говорит Юрий Пита. Такой ажиотаж повышает аппетиты хозяев, позволяя им и дальше «экспериментировать» с ценами.

Студенты и заробитчане разогрели рынок аренды в Киеве

Столичный риелтор Ирина Луханина говорит: если сравнивать с весной 2025 года, то спрос на аренду увеличился на 13−17%, а по сравнению с августом прошлого года — на 8−11%.

О росте спроса говорит и Юрий Пита. По его словам, квартиры стоимостью до 20 тысяч гривен в риелторских базах долго не задерживаются — многие сдаются за 1−3 дня.

Такие короткие сроки экспозиции съемного жилья в столице наблюдались в отдельные периоды еще до войны. Обычно дальнейшее развитие ситуации на рынке возможно по двум сценариям — либо самые ходовые квартиры попадают в список дефицитных, либо ценники на них растут, «охлаждая» спрос.

Эксперты заявляют, что активизировались сразу несколько категорий потенциальных арендаторов.

«Это и студенты, и люди, которые приезжают в Киев на новый бизнес-сезон на работу, и переселенцы», — отмечает Луханина. В этом году студенты удивили риелторов. Спрос на арендные квартиры с их стороны вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 20−25% — рекордный всплеск активности этой целевой аудитории.

Особенно заметен «студенческий фактор» в университетских локациях — в Шевченковском и Голосеевском районах.

Жители столицы, которые в конце лета пытались найти там жилье, столкнулись с большими трудностями — все, что дешевле 15−18 тысяч, просто «размели». Пита объясняет тенденцию активизации студентов тем, что все многие учащиеся становятся финансово самостоятельными.

«Очень многие студенты объединяют работу и обучение. Кадровый дефицит, от которого страдает столичный рынок труда, позволяет легко найти работу. Список работодателей широкий — от ресторанов, магазинов и служб доставки до офисов», — пояснил Пита.

Справка Finance.ua:

Стоимость проживания в общежитии определяет руководство университета, обычно согласовывая его с профсоюзным комитетом студентов. Сумма зависит от площади комнаты, количества соседей и стоимости коммунальных услуг. В некоторых вузах плату ограничивают — она не может превышать 40% от размера стипендии.

По данным OLX, самый большой спрос на аренду сосредоточен в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске. Например, за июль спрос в столице вырос на 5%, и Киев остается лидером по количеству откликов на объявления. Однако самый динамичный рост спроса наблюдался в Ивано-Франковске (+45%), Днепре (+39%), Ужгороде (+31%), Львове (+28%) и Харькове (+18%).

