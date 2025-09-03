0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как повысить шансы на успешную аренду жилья — полезные советы

Недвижимость
30
Как повысить шансы на успешную аренду жилья — полезные советы
Как повысить шансы на успешную аренду жилья — полезные советы
Отказ в сдаче жилья определенным категориям людей — это фактически дискриминация, но в украинском правовом почти никакой ответственности за это не предусмотрено.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
«Владелец жилья имеет право выбирать, кому сдавать жилье, и закон не обязывает его объяснять причины отказа. Однако если в объявлении есть формулировки вроде „без детей“, „без животных“, „без вынужденных переселенцев“ — это может быть поводом для жалобы Уполномоченному по правам человека. На практике такие дела практически не рассматриваются», — говорит юрист.
Елена, риэлтор с 10-летним стажем работы в Днепре, подтверждает, что, действительно, сегодня так сложился рынок, что больше всего шансов на отказ — у владельцев животных, родителей маленьких детей и ВПЛ.
Читайте также
«Причины всегда одни и те же: страх повреждений от ремонта, шум или проблемы с оплатой. Мой совет — быть максимально открытым. Предложите владельцу познакомиться с вашим ребенком, покажите фотографию животного и предоставьте рекомендации от предыдущих арендодателей. Документы о доходах тоже очень помогают. Это создает доверие, которого так не хватает на рынке», — советует Елена.

Полезные советы

Среди основных советов можно также выделить следующие.
  • Не пренебрегайте договором аренды
Всегда подписывайте договор аренды с четкими условиями проживания с детьми или животными. Обязательно пропишите все условия, в том числе компенсацию или так называемую страховую сумму за возможные повреждения, чтобы успокоить владельца. Нелишне будет и фотофиксация состояния жилья перед заездом, что может стать доказательством по окончании аренды.
  • Показать платежеспособность
Предложите владельцу справку о доходах, рекомендательные письма от предыдущих арендодателей или залог побольше.
  • Действуйте прозрачно
Не скрывайте наличие детей, животных или статус вынужденного переселенца. Подчеркните свою ответственность, предложите договориться о правилах и, по возможности, регулярно предоставляйте отчеты о состоянии квартиры.
  • Фиксируйте нарушения
Если есть отказ с явными дискриминационными формулировками — фиксируйте его (снимок с экрана, запись) и обращайтесь к правозащитникам и соответствующим органам, в частности, к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или Госпродпотребслужбы.
Детальнее о доступе к аренде: истории ВПЛ, людей с инвалидностью и владельцев животных — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems