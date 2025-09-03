Как повысить шансы на успешную аренду жилья — полезные советы
Отказ в сдаче жилья определенным категориям людей — это фактически дискриминация, но в украинском правовом почти никакой ответственности за это не предусмотрено.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
«Владелец жилья имеет право выбирать, кому сдавать жилье, и закон не обязывает его объяснять причины отказа. Однако если в объявлении есть формулировки вроде „без детей“, „без животных“, „без вынужденных переселенцев“ — это может быть поводом для жалобы Уполномоченному по правам человека. На практике такие дела практически не рассматриваются», — говорит юрист.
Елена, риэлтор с 10-летним стажем работы в Днепре, подтверждает, что, действительно, сегодня так сложился рынок, что больше всего шансов на отказ — у владельцев животных, родителей маленьких детей и ВПЛ.
«Причины всегда одни и те же: страх повреждений от ремонта, шум или проблемы с оплатой. Мой совет — быть максимально открытым. Предложите владельцу познакомиться с вашим ребенком, покажите фотографию животного и предоставьте рекомендации от предыдущих арендодателей. Документы о доходах тоже очень помогают. Это создает доверие, которого так не хватает на рынке», — советует Елена.
Полезные советы
Среди основных советов можно также выделить следующие.
- Не пренебрегайте договором аренды
Всегда подписывайте договор аренды с четкими условиями проживания с детьми или животными. Обязательно пропишите все условия, в том числе компенсацию или так называемую страховую сумму за возможные повреждения, чтобы успокоить владельца. Нелишне будет и фотофиксация состояния жилья перед заездом, что может стать доказательством по окончании аренды.
- Показать платежеспособность
Предложите владельцу справку о доходах, рекомендательные письма от предыдущих арендодателей или залог побольше.
- Действуйте прозрачно
Не скрывайте наличие детей, животных или статус вынужденного переселенца. Подчеркните свою ответственность, предложите договориться о правилах и, по возможности, регулярно предоставляйте отчеты о состоянии квартиры.
- Фиксируйте нарушения
Если есть отказ с явными дискриминационными формулировками — фиксируйте его (снимок с экрана, запись) и обращайтесь к правозащитникам и соответствующим органам, в частности, к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или Госпродпотребслужбы.
Детальнее о доступе к аренде: истории ВПЛ, людей с инвалидностью и владельцев животных — читайте в статье по ссылке.
