«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе — Finance.ua

«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе
Город Освенцим в Малопольском воеводстве запускает программу аренды муниципальных квартир на льготных условиях в обмен на ремонт жилья. Как сообщила директор Управления жилищного строительства Ванда Габчик, на участие в инициативе «Квартира под ремонт» подали 73 заявки, из которых после проверки осталось 63.
Об этом пишет inpoland.net.
Финальных участников будет выбирать лотерея, которая состоится 9 сентября.
Представитель городского совета Катажина Квецень отметила, что программа дополняет существующие механизмы обеспечения жильем и рассчитана на жителей, которые не имеют собственной недвижимости и не могут позволить себе ипотеку или аренду по рыночным ценам.
Что известно о программе
- В рамках программы доступны квартиры на жилом массиве Хемикув, а также отдельные объекты в Блоне и на массиве Шпитальна.
- Площадь квартир колеблется от 29,5 до 45,4 кв. м, среди них есть одно- и двухкомнатные варианты.
- Примерная стоимость ремонта составляет от 45 000 до 97 000 злотых.
В отборе могут участвовать только жители Освенцима, которые планируют проживать в городе постоянно, не имеют собственного жилья, отвечают критериям дохода и могут выполнить ремонтные работы.
В настоящее время город управляет около 1300 муниципальными квартирами. Подобные программы уже успешно реализуются в Згеже, Кракове, Варшаве и Щецине.
Напомним, цены на новые квартиры в Польше остаются стабильными:
- в Варшаве средняя стоимость квадратного метра составляет около 18 000 злотых,
- Кракове — примерно 16 700 зл./кв.м,
- Вроцлаве — 14 700 зл./кв.м,
- Познани — чуть менее 13 600 зл./кв.м,
- а в городах Верхнеселезско-Заглембской агломерации — около 11 400 зл./кв.м
Поделиться новостью
Также по теме
«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе
Почему Германия возвращается к строительству панельных домов
Сколько нужно заплатить за первый взнос по «єОселя» — региональное распределение
На что следует обращать внимание при выборе жилья
ТОП-10 самых недоступных для покупки жилья городов мира (инфографика)
Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии