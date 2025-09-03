«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе — Finance.ua

«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе Сегодня 05:13 — Недвижимость

«Квартира под ремонт»: как получить жилье на льготных условиях в польском городе

Город Освенцим в Малопольском воеводстве запускает программу аренды муниципальных квартир на льготных условиях в обмен на ремонт жилья. Как сообщила директор Управления жилищного строительства Ванда Габчик, на участие в инициативе «Квартира под ремонт» подали 73 заявки, из которых после проверки осталось 63.

Об этом пишет inpoland.net

Финальных участников будет выбирать лотерея, которая состоится 9 сентября.

Представитель городского совета Катажина Квецень отметила, что программа дополняет существующие механизмы обеспечения жильем и рассчитана на жителей, которые не имеют собственной недвижимости и не могут позволить себе ипотеку или аренду по рыночным ценам.

Что известно о программе

В рамках программы доступны квартиры на жилом массиве Хемикув, а также отдельные объекты в Блоне и на массиве Шпитальна.

Площадь квартир колеблется от 29,5 до 45,4 кв. м, среди них есть одно- и двухкомнатные варианты.

Примерная стоимость ремонта составляет от 45 000 до 97 000 злотых.

В отборе могут участвовать только жители Освенцима, которые планируют проживать в городе постоянно, не имеют собственного жилья, отвечают критериям дохода и могут выполнить ремонтные работы.

В настоящее время город управляет около 1300 муниципальными квартирами. Подобные программы уже успешно реализуются в Згеже, Кракове, Варшаве и Щецине.

в Варшаве средняя стоимость квадратного метра составляет около 18 000 злотых,

Кракове — примерно 16 700 зл./кв.м,

Вроцлаве — 14 700 зл./кв.м,

Познани — чуть менее 13 600 зл./кв.м,

а в городах Верхнеселезско-Заглембской агломерации — около 11 400 зл./кв.м

