Украинцы — среди самых активных иностранных покупателей недвижимости в Турции
Украинцы вошли в тройку крупнейших иностранных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2024 года, приобретя 1631 объект недвижимости.
Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TUIK).
Граждане каких стран купили больше всего недвижимости
Второе место заняли граждане Ирана с 2166 приобретенными объектами.
Лидером среди иностранных покупателей остаются россияне, купившие 4867 объектов.
Граждане страны-агрессора рф удерживают лидерство на рынке недвижимости Турции уже третий год подряд.
Однако их активность заметно снизилась: в 2023 году они приобрели более 10,5 тыс. объектов, а в 2022-м, на фоне начала войны в Украине и объявления мобилизации — рекордные 16,3 тыс. (24% от всех покупок недвижимости иностранцами в течение года).
Для сравнения: до полномасштабного вторжения рф в Украину, в 2021 году россияне купили 5,4 тыс. домов и квартир в Турции.
В конце 2023 года Турция увеличила минимальную стоимость недвижимости, необходимую для получения вида на жительство (ВНЖ), до $200 тыс.
Ранее минимальная сумма составила $50 тыс. для небольших городов и $75 тыс. для мегаполисов.
Напомним, в Турции по состоянию на начало 2025 года официально проживает 31 583 гражданина Украины.
Из этого числа украинцев 20 543 человека имеют краткосрочный ВНЖ, 6469 человек зарегистрированы через воссоединение семьи, 4571 — имеют другие виды разрешений (рабочие, студенческие и др.).
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