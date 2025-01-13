Стоимость жилья в Валенсии выросла: цена за квадратный метр — Finance.ua
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Стоимость жилья в Валенсии выросла: цена за квадратный метр

Недвижимость
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Стоимость жилья в Валенсии выросла: цена за квадратный метр
Стоимость жилья в Валенсии выросла: цена за квадратный метр
В 2024 году цены на вторичное жилье в Валенсии выросли на 17,7%.
Это делает регион одним из лидеров роста цен в Испании. Средняя стоимость квадратного метра составила 1991 евро.
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Мнение экспертов
Эксперты объясняют это повышение дефицитом предложений и высоким спросом, усиленным доступными ипотечными ставками. В столице региона средняя цена квадратного метра составляет 3197 евро.
Напомним, сейчас ипотеку для украинцев в Испании оформляют всего два банка: Santander и Sabadell.
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Их требование состоит в том, чтобы доходы заемщика формировались за пределами Украины. В идеале — в Испании или других странах ЕС.
Процентные ставки
В начале 2024 года процентные ставки ипотеки составляли примерно 6,5−6,7%. Однако со всеми обязательными расходами и платежами (страховка и т. п.) набегает до 7%. Ставки могут быть плавающими — то есть изменяться на протяжении всего срока ипотеки.
Испанские банки хотят знать о своем клиенте все: где вы живете, сколько зарабатываете, какие у вас активы, где вы работали раньше и почему уволились. Банк интересует также, можно ли вас считать надежным заемщиком. При этом полученные в Украине доходы они не учитывают, потому что это слишком рискованно для банка. Чтобы получить ипотеку, нужно показать стабильные доходы в Европе.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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