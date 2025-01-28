Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе (рейтинг) — Finance.ua

Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе (рейтинг) Сегодня 14:05 — Недвижимость

Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе (рейтинг)

Самыми дорогими для проживания традиционно признаются города Швейцарии. Первые пять позиций в рейтинге заняли Цюрих, Женева, Базель, Берн.

Об этом говорится в анализе сервиса Numbeo, пишет delo.ua.

В ТОП-10 попали Рейкьявик (Исландия), Лондон и города Норвегии (Тронхейм, Осло и Берген). Полная таблица здесь.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых стоимость аренды жилья, продуктов питания, цен в ресторанах, проезда в транспорте и тарифов на коммунальные услуги. Эти показатели сравниваются с аналогичными в Нью-Йорке.

Киев оказался на 125-м месте по стоимости жизни среди 141 города в европейских странах. Кроме него в списке, который обновляется каждые полгода, находятся Днепр (126-е место), Одесса (130), Львов (131) и Харьков (132).

По стоимости расходов на жилье

Лидером является Лондон, после которого идут Цюрих, Женева, Дублин, Амстердам, Рейкьявик, Базель, Лозанна и Брайтон.

Самое дешевое жилье — в городах россии, однако на предпоследних местах (139 и 140-м) оказались Одесса и Харьков, расположенные сравнительно близко к оккупированным рф территориям и подвергшимся многочисленным атакам с ее стороны.

По стоимости жилья для покупки в центре города, по данным Numbeo, с отрывом лидирует все же Цюрих: на 27 января оно оценивается в среднем в 24,28 тысячи евро за квадратный метр.

В Лондоне этот показатель составляет 19,77 тысячи евро, в Женеве — 18,14, Лозанне — 17,42, Берне — 13,19. Также в десятку попали Париж (12,58), Мюнхен (12,35), Люксембург (11,05), Вена (10,26) и Стокгольм (9,96 тысяч евро).

Напомним, в 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку (358 секций). Больше всего новых объектов сдали в Киевской области (без учета Киева) и во Львовской области. Также вырос показатель активности отделов продаж новостроек: с 75,4% в 2023 году до 77% к концу 2024 года.

А вот самая дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, который считается безопасным городом, — около 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Но это делает аренду менее доступной, поскольку средняя зарплата в городе — 22,5 тысячи.

Справка Finance.ua:

В 2024 году в Закарпатье произошли значительные изменения на рынке недвижимости. Спрос на покупку жилья снизился на 5−8%, а аренда потеряла 10% популярности по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщают аналитики, дольше всего украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года Чуть меньше времени это займет в Ужгороде — 12,9 лет.

В столице в среднем квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 лет (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.

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