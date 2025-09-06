В каких городах больше всего выросли цены на аренду однокомнатного жилья — ЛУН
За последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир поднялись почти по всей Украине. Больше всего выросли цены в Одессе — на 55%. Теперь аренда здесь обходится в среднем 13 200 гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале ЛУН.
Где больше всего подорожала аренда однокомнатных квартир:
- Тернополь — на 41% (14 800 грн);
- Черкассы — на 38% (13 800 грн);
- Полтава — на 28% (11 500 грн).
Где аренда самая дорогая
В Виннице и Ужгороде стоимость месячной аренды выросла на 26% - до 14 500 грн и 21 100 грн соответственно. При этом именно в Ужгороде цены рекордные в стране.
Также среди самых дорогих городов по стоимости аренды однокомнатного жилья — столица. Здесь цены за шесть месяцев поднялись на 21% и теперь в среднем составляют 20 тыс. грн.
В тройку лидеров вошел Львов, где аренда выросла на 10%, достигнув 18 700 гривен.
Где цены остались стабильными:
- Черновцы — 14 700 грн;
- Чернигов — 7 200 грн;
- Сумы — 8 тыс. грн;
- Харьков — 4 тыс. грн.
Сколько средств на аренду тратят украинцы
Наибольшую долю зарплаты тратят жители Ужгорода — до 84% своих доходов.
В Луцке этот показатель составляет 73%, в Ивано-Франковске — 72%, во Львове — 69%, в Киеве — 67%.
В Харькове на аренду идет только 18% средней зарплаты, что делает город одним из самых доступных для жизни.
Напомним, по словам экс-главы Ассоциации специалистов недвижимости, в августе ценники на съемное жилье в столице взлетели примерно на 10%, еще столько же хозяева квартир могут добавить в сентябре.
Также руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук рассказала, что за первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10−20% в безопасных регионах.
