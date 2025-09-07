0 800 307 555
Как подготовить жилье к продаже: 4 ошибки, которых следует избегать

Недвижимость
71
Как подготовить жилье к продаже: 4 ошибки, которых следует избегать
Как подготовить жилье к продаже: 4 ошибки, которых следует избегать
Продажа дома или квартиры сопровождается большим объемом дел и документов. Часто продавцы дополнительно тратят время и деньги на ремонт жилья перед продажей, хотя большинство покупателей предпочитают обустраивать его по своему вкусу.
О 4 распространенных ошибках, которые люди совершают перед продажей недвижимости, рассказали специалисты по недвижимости изданию The Spruce.

Ремонт перед продажей

Как отмечают эксперты, не стоит производить глобальный ремонт кухни или ванной комнаты. Это же касается полной замены пола и перекраски всех стен.
Вместо масштабных работ достаточно убрать лишнее. Полы можно профессионально почистить или положить новый ковер.
Небольшие подкраски допустимы, но полная покраска не нужна, ведь покупатели часто выбирают цвета самостоятельно.

Модернизация бытовой техники

Некоторые продавцы покупают новую технику, чтобы повысить привлекательность жилья. Однако обычно покупатели хотят сэкономить на покупке и затем купить технику по собственному вкусу.
Если техника чистая и исправная, лучше просто предложить скидку или, соответственно, скорректировать цену.

Оплата оценки жилья

Продавцы часто полагают, что именно они должны оплатить оценку жилья.
Однако эта услуга оплачивается заказчиком, которым может быть как продавец недвижимости, так и покупатель.
Хорошее агентство по продаже недвижимости должно предоставить бесплатный анализ рынка, чтобы помочь определить справедливую цену для объявления.

Ожидание с выставлением на продажу

Некоторые продавцы откладывают выставление своего дома, пока не заключат сделку на покупку нового. Но в этом нет смысла.
Напротив, наличие уже выставленного на продажу жилья может укрепить позицию при заключении новой сделки.
Напомним, при выборе квартиры покупатели обычно ориентируются на цену и локацию. Однако эксперты отмечают: есть ряд дополнительных факторов, которые оказывают существенное влияние как на качество жизни в будущем, так и на стоимость содержания жилья.
На что следует обращать внимание при выборе жилья:
  • тип фасада;
  • качество утепления;
  • шумоизоляция;
  • придомовая территория;
  • планировка квартиры.
По материалам:
Телеканал 24
Недвижимость
Payment systems