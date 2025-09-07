0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сдержанный оптимизм: бизнес улучшил оценки деловой активности

Казна и Политика
10
Сдержанный оптимизм: бизнес улучшил оценки деловой активности
Сдержанный оптимизм: бизнес улучшил оценки деловой активности
Бизнес в августе сохранил сдержанные оценки результатов собственной экономической деятельности, однако улучшил их как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом исчислении.
Об этом сообщили в Национальном банке по результатам опроса руководителей предприятий в августе 2025 года.
Читайте также
В августе 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 49,0 с 48,3 в июле 2025 года и был выше уровня в августе 2024 года (48,4).
Отмечается, что положительными факторами были быстрый потребительский спрос, энергетическая стабильность, замедление инфляции и сезонный фактор
А вот дальнейшие разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, значительные затраты на восстановление, сырье и оплату труда тормозили экономическую активность.

Какие сектора были самыми оптимистичными

Предприятия строительства были самыми оптимистичными среди респондентов, четвертый месяц подряд положительно оценив свои текущие результаты: секторальный индекс в августе составил 54,0 по сравнению с 50,6 в июле.
Читайте также
Строители ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства и новых заказов.
Предприятия торговли шестой месяц подряд сохраняли положительные оценки результатов своей деятельности благодаря живым потребительским настроениям: секторальный индекс составил 51,8 по сравнению с 51,2 в июле.
Предприятия промышленности сохранили сдержанные оценки, учитывая дальнейшие разрушения производственных мощностей и значительные затраты на восстановление: секторальный индекс составил 48,7 по сравнению с 48,6 в июле.
Читайте также
Предприятия сферы услуг несколько смягчились, но сохранили самые сдержанные оценки из-за сложной логистики, удорожания электроэнергии и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47,0 по сравнению с 45,8 в июле.
На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен предприятия строительства, торговли и сферы услуг были настроены на более умеренное удорожание собственной продукции.
Ситуация на рынке труда остается неоднородной. Только респонденты сферы строительства были настроены на увеличение общей численности работников, предприятия других секторов ожидали сокращения персонала.
По материалам:
Finance.ua
НБУБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems