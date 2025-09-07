Сдержанный оптимизм: бизнес улучшил оценки деловой активности Сегодня 21:21 — Казна и Политика

Сдержанный оптимизм: бизнес улучшил оценки деловой активности

Бизнес в августе сохранил сдержанные оценки результатов собственной экономической деятельности, однако улучшил их как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом исчислении.

Об этом сообщили в Национальном банке по результатам опроса руководителей предприятий в августе 2025 года.

В августе 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 49,0 с 48,3 в июле 2025 года и был выше уровня в августе 2024 года (48,4).

Отмечается, что положительными факторами были быстрый потребительский спрос, энергетическая стабильность, замедление инфляции и сезонный фактор

А вот дальнейшие разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, значительные затраты на восстановление, сырье и оплату труда тормозили экономическую активность.

Какие сектора были самыми оптимистичными

Предприятия строительства были самыми оптимистичными среди респондентов, четвертый месяц подряд положительно оценив свои текущие результаты: секторальный индекс в августе составил 54,0 по сравнению с 50,6 в июле.

Строители ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства и новых заказов.

Предприятия торговли шестой месяц подряд сохраняли положительные оценки результатов своей деятельности благодаря живым потребительским настроениям: секторальный индекс составил 51,8 по сравнению с 51,2 в июле.

Предприятия промышленности сохранили сдержанные оценки, учитывая дальнейшие разрушения производственных мощностей и значительные затраты на восстановление: секторальный индекс составил 48,7 по сравнению с 48,6 в июле.

Предприятия сферы услуг несколько смягчились, но сохранили самые сдержанные оценки из-за сложной логистики, удорожания электроэнергии и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47,0 по сравнению с 45,8 в июле.

На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен предприятия строительства, торговли и сферы услуг были настроены на более умеренное удорожание собственной продукции.

Ситуация на рынке труда остается неоднородной. Только респонденты сферы строительства были настроены на увеличение общей численности работников, предприятия других секторов ожидали сокращения персонала.

