С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать экспортные пошлины на сою и рапс

Законодательные изменения по вывозной (экспортной) пошлине на соевые бобы и семена рапса или кользы вступают в силу с 4 сентября 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

2 сентября 2025 года подписан закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» (№ 4536-ІХ от 16 июля 2025 года), который вносит изменения в закон «О ставках культур».

В частности, вводится взимание вывозной (экспортной) пошлины на соевые бобы, измельченные или неизмельченные (товарная позиция 1201 согласно УКТВЭД) и семена рапса или кользы, измельченные или неизмельченные (товарная позиция 1205 согласно УКТВЭД) в размере 10% от таможенной стоимости товаров.

С 1 января 2030 года ставка вывозной (экспортной) пошлины на указанные масличные культуры будет ежегодно уменьшаться на 1% до 5%.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортирующие собственно выращенную сельскохозяйственную продукцию, классифицируемую по кодам 1201 и 1205 согласно УКТ ВЭД, а также сельскохозяйственные кооперативы, экспортирующие такую ​​сельскохозяйственную продукцию, выращенную членами такого кооператива, освобождаются от уплаты вывозной (экспортной) пошлины», — уточнили ведомстве.

И добавили, что термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель» употребляется в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины.

«Вниманию декларантов, закон не предусматривает применения льгот по уплате вывозной пошлины на условиях международных соглашений о свободной торговле, заключенных Украиной с отдельными странами», — подытожили в ведомстве.

