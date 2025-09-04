За счет чего пополняется бюджет Украины: налоги и помощь партнеров (инфографика)
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за август 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 242,9 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет таких налогов:
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в августе этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 44 млрд грн, в рамках реализации Соглашения о гранте Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины между Украиной и Международным банком реконструкции.
В целом, по итогам августа 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 314,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-август 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,71 трлн гривен.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
В целом, по итогам января-августа 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,41 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 3,23 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,5 трлн гривен.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-августе 2025 года составили 423,5 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн поступило в августе.
По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2025 года составили 1,24 трлн грн, или 106,1% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 345,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 78,0 млрд грн (1,24 млрд долл. США и 557,7 млн евро).
При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 152,5 млрд грн.
Из внешних источников поступило 889,8 млрд грн (или около $21,4 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 555,9 млрд грн (или около 13,3 млрд долл. США).
- 413,2 млрд грн (9,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);
- 142,7 млрд грн (2,5 млрд СДР) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);
- 284,95 млрд грн (6,14 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
- 37,97 млрд грн (674,0 млн СДР) поступления средств МВФ;
- 7,95 млрд грн (190,8 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (DRIVE);
- 2,1 млрд грн (50,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE);
- 0,96 млрд грн (23,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;
- 0,008 млрд грн (0,21 млн долл. США) поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2025 года составили 404,0 млрд грн (94,8% плана), платежи по обслуживанию — 233,3 млрд грн (82,3% плана).
