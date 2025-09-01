Налоговая снова перевыполнила план: сколько денег поступило в госбюджет — Finance.ua

Налоговая снова перевыполнила план: сколько денег поступило в госбюджет
Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, а в августе — 100,1%.
Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
«Вместе с каждым налогоплательщиком преодолеваем серьезные вызовы. За январь-август в общий фонд государственного бюджета поступило 868,3 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти +173 млрд грн (+24,9%)», — сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Показатели августа
Чиновник напомнила, что изменениями в государственный бюджет были увеличены плановые показатели. Несмотря на это, ГНС в августе выполнила и эту сложную задачу. В бюджет поступило 131,8 млрд грн.
По сравнению с августом 2024 года — 29,8 млрд грн (+29,3% к факту).
- налог на доходы физлиц — поступило 30,7 млрд грн;
- налог на прибыль предприятий — 51,1 млрд грн;
- НДС — 38,0 млрд грн;
- возмещение НДС — 14,6 млрд грн;
- акцизный налог — 15,6 млрд грн;
- рента — 6,1 млрд грн;
- прочие поступления — 5 млрд. грн.
«Благодарю каждого налогоплательщика — именно вы ежедневно вносите свой вклад в устойчивость Украины», — отметила и. о. Главы ГНС.
Напомним, в Министерстве финансов Украины отмечают, что планов по повышению налогов в этом году у правительства нет.
