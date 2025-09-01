Налоговая снова перевыполнила план: сколько денег поступило в госбюджет — Finance.ua

Налоговая снова перевыполнила план: сколько денег поступило в госбюджет Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Налоговая снова перевыполнила план: сколько денег поступило в госбюджет

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, а в августе — 100,1%.

Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

«Вместе с каждым налогоплательщиком преодолеваем серьезные вызовы. За январь-август в общий фонд государственного бюджета поступило 868,3 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти +173 млрд грн (+24,9%)», — сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Показатели августа

Чиновник напомнила, что изменениями в государственный бюджет были увеличены плановые показатели. Несмотря на это, ГНС в августе выполнила и эту сложную задачу. В бюджет поступило 131,8 млрд грн.

По сравнению с августом 2024 года — 29,8 млрд грн (+29,3% к факту).

налог на доходы физлиц — поступило 30,7 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 51,1 млрд грн;

НДС — 38,0 млрд грн;

возмещение НДС — 14,6 млрд грн;

акцизный налог — 15,6 млрд грн;

рента — 6,1 млрд грн;

прочие поступления — 5 млрд. грн.

«Благодарю каждого налогоплательщика — именно вы ежедневно вносите свой вклад в устойчивость Украины», — отметила и. о. Главы ГНС.

Напомним, в Министерстве финансов Украины отмечают , что планов по повышению налогов в этом году у правительства нет.

