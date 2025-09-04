Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело встречи с бизнесом. Обсуждали шаги по дерегуляции и новый формат взаимодействия государства и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Мы последовательно уменьшаем административное давление и создаем ясные правила для бизнеса. Новая архитектура сотрудничества делает диалог системным и результативным», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Целью нового подхода является создание «единого окна» для сбора, анализа и решения проблем бизнеса во всех областях экономики. Такое «окно» формирует Минэкономики, отвечающее за политику развития предпринимательства.

Заместитель министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (CDTO) Александр Циборт представил инструменты, которые обеспечат работу новой системы:

Пульс — единая точка входа для сигналов от бизнеса;

Дашборд бизнес-климата — агрегирует все проблемы и отражает их статус решения;

регулярные data-driven отчеты для руководства государства;

цифровые сервисы «єДозвіл», «єДекларація» и будущий Регуляторный портал, которые дают скорость, прозрачность и предсказуемость для бизнеса.

«Через Пульс мы создаем единую точку входа для сигналов от бизнеса. Проблемы не теряются — они агрегируются в дашборде и становятся задачей для государства. Это переход от хаотических жалоб к прозрачной, цифровой системе решения вопросов», — объяснил замминистра Александр Циборт.

«Пульс» позволяет: Напомним, украинские предприниматели могут напрямую сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс» на сайте Министерства экономики, а также на портале электронных сервисов министерства.

оставлять обращение о барьерах в работе бизнеса;

анализировать проблемы по регионам и секторам экономики;

обеспечивать быстрое реагирование власти и подготовку решений.

