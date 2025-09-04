0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции

Казна и Политика
1
Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции
Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело встречи с бизнесом. Обсуждали шаги по дерегуляции и новый формат взаимодействия государства и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Мы последовательно уменьшаем административное давление и создаем ясные правила для бизнеса. Новая архитектура сотрудничества делает диалог системным и результативным», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Читайте также
Целью нового подхода является создание «единого окна» для сбора, анализа и решения проблем бизнеса во всех областях экономики. Такое «окно» формирует Минэкономики, отвечающее за политику развития предпринимательства.
Заместитель министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (CDTO) Александр Циборт представил инструменты, которые обеспечат работу новой системы:
  • Пульс — единая точка входа для сигналов от бизнеса;
  • Дашборд бизнес-климата — агрегирует все проблемы и отражает их статус решения;
  • регулярные data-driven отчеты для руководства государства;
  • цифровые сервисы «єДозвіл», «єДекларація» и будущий Регуляторный портал, которые дают скорость, прозрачность и предсказуемость для бизнеса.
«Через Пульс мы создаем единую точку входа для сигналов от бизнеса. Проблемы не теряются — они агрегируются в дашборде и становятся задачей для государства. Это переход от хаотических жалоб к прозрачной, цифровой системе решения вопросов», — объяснил замминистра Александр Циборт.
Напомним, украинские предприниматели могут напрямую сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс» на сайте Министерства экономики, а также на портале электронных сервисов министерства. «Пульс» позволяет:
  • оставлять обращение о барьерах в работе бизнеса;
  • анализировать проблемы по регионам и секторам экономики;
  • обеспечивать быстрое реагирование власти и подготовку решений.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems