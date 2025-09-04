0 800 307 555
Новые штрафы до 51 тыс. грн: за что придется заплатить

Казна и Политика
122
Новые штрафы до 51 тыс. грн: за что придется заплатить
Новые штрафы до 51 тыс. грн: за что придется заплатить
Как сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
В частности, речь идет о введении новых штрафов для граждан.
Правительство поддержало новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за самопроизвольное проникновение на военные объекты».
Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186−9.
Предусмотрено установление ответственности граждан:
  • за самопроизвольное проникновение на военные объекты;
  • за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно;
  • за совершение таких действий в условиях особого периода.

Штрафы

Предусматривается установить административную ответственность за самопроизвольное проникновение на военные объекты — путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).
Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять:
  • от 500 до 3 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это — от 8 500 до 51 000 гривен).
Полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 186−9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.
Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.
По материалам:
Finance.ua
