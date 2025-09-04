Новые штрафы до 51 тыс. грн: за что придется заплатить
Как сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
В частности, речь идет о введении новых штрафов для граждан.
Правительство поддержало новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за самопроизвольное проникновение на военные объекты».
Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186−9.
Предусмотрено установление ответственности граждан:
- за самопроизвольное проникновение на военные объекты;
- за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно;
- за совершение таких действий в условиях особого периода.
Штрафы
Предусматривается установить административную ответственность за самопроизвольное проникновение на военные объекты — путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).
Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять:
- от 500 до 3 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это — от 8 500 до 51 000 гривен).
Полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 186−9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.
Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Украина нарастила валютные резервы до 46 млрд долларов
Новые штрафы до 51 тыс. грн: за что придется заплатить
Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров
За счет чего пополняется бюджет Украины: налоги и помощь партнеров (инфографика)
Британия направила более 1 млрд фунтов замороженных российских активов на помощь Украине
Правительство Чехии решило ежегодно выделять на восстановление Украины более 40 млн евро