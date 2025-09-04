Британия направила более 1 млрд фунтов замороженных российских активов на помощь Украине Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Британия направила более 1 млрд фунтов замороженных российских активов на помощь Украине

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев 3 сентября сообщил, что более 1 миллиарда фунтов военной помощи для Украины было профинансировано за счет замороженных российских активов.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

На эти средства Лондон передал Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты для систем противовоздушной обороны, запасные части, а также заключил новые контракты на ремонт и обслуживание техники и транспорта.

За последние 50 дней Великобритания поставила:

4,7 млн ​​патронов для стрелкового оружия;

60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов;

более 2500 дронов;

более 200 систем радиоэлектронной борьбы;

100 единиц легкого оружия;

30 транспортных средств;

оборудование для борьбы с дронами и усиления ПВО.

В британском правительстве подчеркнули, что безопасность Великобритании начинается с поддержки Украины. Только в 2025 году Лондон уже потратил 4,5 млрд фунтов на военную помощь Киеву.

Кроме того, через Фонд ускорения чрезвычайных доходов Украина получила ссуду в 2,26 млрд фунтов, которая также погашается за счет замороженных российских активов.

Напомним, Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, заявила ранее министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер. По ее словам, правительство стремится и дальше обеспечивать украинцам, получившим защиту в стране, возможность жить в безопасных и легальных условиях.

Британия внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, которую россия использовала для обхода предыдущих экономических ограничений. Как объясняют в Лондоне, из-за усиления санкций россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в том числе с помощью криптовалют.

