Правительство Чехии решило ежегодно выделять на восстановление Украины более 40 млн евро

На своем заседании правительство Чехии постановило, что в рамках программы восстановления Украины на период с 2026 по 2030 годы будет ежегодно выделяться один миллиард крон (более 40 млн евро).

Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский после заседания правительства.

Программа действует с 2023 года, и Чехия намерена и далее использовать ее для восстановления Украины. По словам Липавского, благодаря программе Чехия получит поддержку от Европейского Союза. В марте ЕС одобрил для Чехии два проекта на общую сумму в четыре миллиарда крон.

Денежные средства будут предоставлены через Национальный банк развития и также будут направлены на гуманитарные и восстановительные проекты. По словам министра, это «флагман доброго имени Чехии в мире».

С 2023 года и по текущий год на программу ежегодно выделялось 500 миллионов крон.

Липавский напомнил, что в воскресенье исполняется шесть месяцев с тех пор, как Украина приняла американский план прекращения огня, в то время как россия не проявляет никакого интереса к прекращению войны.

Напомним, в Чехии 58% опрошенных считают , что страна приняла слишком много беженцев. Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия.

