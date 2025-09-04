Правительство Чехии решило ежегодно выделять на восстановление Украины более 40 млн евро
На своем заседании правительство Чехии постановило, что в рамках программы восстановления Украины на период с 2026 по 2030 годы будет ежегодно выделяться один миллиард крон (более 40 млн евро).
Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский после заседания правительства.
Программа действует с 2023 года, и Чехия намерена и далее использовать ее для восстановления Украины. По словам Липавского, благодаря программе Чехия получит поддержку от Европейского Союза. В марте ЕС одобрил для Чехии два проекта на общую сумму в четыре миллиарда крон.
Читайте также
Денежные средства будут предоставлены через Национальный банк развития и также будут направлены на гуманитарные и восстановительные проекты. По словам министра, это «флагман доброго имени Чехии в мире».
С 2023 года и по текущий год на программу ежегодно выделялось 500 миллионов крон.
Липавский напомнил, что в воскресенье исполняется шесть месяцев с тех пор, как Украина приняла американский план прекращения огня, в то время как россия не проявляет никакого интереса к прекращению войны.
Напомним, в Чехии 58% опрошенных считают, что страна приняла слишком много беженцев. Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство Чехии решило ежегодно выделять на восстановление Украины более 40 млн евро
Украина в августе получила более 2 млрд евро на вооружение
Рада разрешит бронировать мужчин в розыске ТЦК и без военного билета: законопроект одобрен в первом чтении
Зеленский подписал законопроекты о Defence City — Гетманцев
ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь
Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы