Казна и Политика
Президент Украины подписал законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Далее — воплощение проекта в жизнь. Украинскую оборонную промышленность ждет большое будущее», — заявил Гетманцев.
В то же время, на сайте Верховной Рады еще не указано, что соответствующие законопроекты № 13420 и № 13421 возвращены с подписью президента.
Речь идет о законопроектах № 13420 и № 13421, но на сайте Верховной Рады еще не указано, что документы возвращены с подписью президента.
21 августа Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City.
Участвовать в Defence City смогут предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.
Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%). Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:
  • освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;
  • упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;
  • упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и т. п.
В то же время Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды. Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МОУ) проанализировал поданные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
