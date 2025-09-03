Зеленский подписал законопроекты о Defence City — Гетманцев
Президент Украины подписал законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Далее — воплощение проекта в жизнь. Украинскую оборонную промышленность ждет большое будущее», — заявил Гетманцев.
В то же время, на сайте Верховной Рады еще не указано, что соответствующие законопроекты № 13420 и № 13421 возвращены с подписью президента.
Речь идет о законопроектах № 13420 и № 13421, но на сайте Верховной Рады еще не указано, что документы возвращены с подписью президента.
21 августа Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City.
Участвовать в Defence City смогут предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.
Читайте также
Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%). Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:
- освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;
- упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;
- упрощенный режим международной передачи оборонной продукции
и т. п.
В то же время Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды. Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МОУ) проанализировал поданные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский подписал законопроекты о Defence City — Гетманцев
ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь
Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы
Потенциал рынка ОВГЗ для финансирования дефицита измеряется парой сотен миллиардов гривен — НБУ
Правительство обязало заказчиков публиковать в Prozorro цены на строительные материалы
$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ