Зеленский подписал законопроекты о Defence City — Гетманцев Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Зеленский подписал законопроекты о Defence City — Гетманцев

Президент Украины подписал законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Далее — воплощение проекта в жизнь. Украинскую оборонную промышленность ждет большое будущее», — заявил Гетманцев.

В то же время, на сайте Верховной Рады еще не указано, что соответствующие законопроекты № 13420 и № 13421 возвращены с подписью президента.

Речь идет о законопроектах № 13420 № 13421 , но на сайте Верховной Рады еще не указано, что документы возвращены с подписью президента.

21 августа Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City.

Участвовать в Defence City смогут предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.

Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%). Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:

освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;

упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;

упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и т. п.

В то же время Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды. Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МОУ) проанализировал поданные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.