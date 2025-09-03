0 800 307 555
Украина в августе получила более 2 млрд евро на вооружение

Казна и Политика
20
Президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря поддержке европейских стран в августе Украина привлекла более 2 млрд евро на закупку американского оружия, в частности, ракет для Patriot и HIMARS.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
«Я благодарен всем, кто продолжает помогать нашей защите, нашей устойчивости. И важно, чтобы сейчас, в сентябре, наполнение программ с партнерами было не менее интенсивным, чем с начала года», — заявил Зеленский.
В частности, по его словам, за август благодаря европейским странам Украина привлекла более 2 миллиардов евро на закупку именно американского оружия, ракет для «петриотов», ракет для «хаймарсов».
«Должен быть и дальше по меньшей мере миллиард долларов в месяц в эту же программу PURL», — добавил он.
Напомним, США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
Суть механизма состоит в формировании списка оборудования и боеприпасов в соответствии с запросами Украины. Эти запросы согласовываются Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе. Координировать поставки оружия будет НАТО.
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
multi app
