ЕС готовит новые санкции против россии и дополнительную помощь Украине — Finance.ua

Казна и Политика
19
Страны Европейского Союза работают над новыми санкциями против россии и расширением военной помощи Украине, одновременно поддерживая мирные переговоры под эгидой США.
Об этом заявила высоки йпредставитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.
«Министры иностранных дел ЕС выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира», — сообщила Каллас.
По ее словам, одновременно идет работа над введением дополнительных санкций против россии, усилением военной поддержки Украины, а также увеличением финансовой помощи для нужд государственного бюджета и процесса вступления в ЕС.
«Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на россию — это путь к завершению войны и предотвращению новой агрессии со стороны россии в Европе», — подчеркнула она.
Напомним, 8 августа истек срок ультиматума президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа россии. Он обещал ввести против рф вторичные санкции и пошлины, если не будет достигнуто перемирие, но обещание все же не выполнил. Как пояснил Трамп, он не стал вводить новые санкции из-за того, что ему было предложено провести встречу с путиным.
Их саммит состоится на Аляске 15 августа.
18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию. Установлен более низкий ценовой потолок на нефть. Трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
