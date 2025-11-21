ЕС открыл конкурс проектов на 17 млн ​​евро для поддержки гражданского общества Украины Сегодня 11:12 — Казна и Политика

ЕС открыл конкурс проектов на 17 млн ​​евро для поддержки гражданского общества Украины

Европейский Союз объявил об открытии нового конкурса проектов в рамках Ukraine Facility на сумму 17 млн евро для поддержки гражданского общества в Украине.

Об этом пишет посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X , Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в соцсети Facebook

«ЕС всегда был самым большим сторонником Украины. И мы будем продолжать! Сегодня мы запускаем новый конкурс предложений EU4CSOs на сумму 17 миллионов евро. Мы стоим бок о бок с потрясающим гражданским обществом Украины — оказывая поддержку голосам устойчивой и единой Украины», — отметила дипломат.

В ИЭИ сообщили, что конкурс предусматривает пять тематических направлений:

женщины и гендерное равенство

медиа

права человека

социальная сплоченность

молодежь

Отмечается, что участие могут принимать общественные организации по всей Украине.

«С первых дней борьбы украинцев за свободу ЕС был рядом, поддерживая реформы, восстановление общин и защиту демократии. Новый конкурс — это больше, чем просто финансирование, это долгосрочная поддержка людей, идей и будущего Украины», — говорится в сообщении Института.

Напомним, Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024−2027 годы. Она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.