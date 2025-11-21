ЕС открыл конкурс проектов на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины
Европейский Союз объявил об открытии нового конкурса проектов в рамках Ukraine Facility на сумму 17 млн евро для поддержки гражданского общества в Украине.
Об этом пишет посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X, Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в соцсети Facebook.
«ЕС всегда был самым большим сторонником Украины. И мы будем продолжать! Сегодня мы запускаем новый конкурс предложений EU4CSOs на сумму 17 миллионов евро. Мы стоим бок о бок с потрясающим гражданским обществом Украины — оказывая поддержку голосам устойчивой и единой Украины», — отметила дипломат.
В ИЭИ сообщили, что конкурс предусматривает пять тематических направлений:
- женщины и гендерное равенство
- медиа
- права человека
- социальная сплоченность
- молодежь
Отмечается, что участие могут принимать общественные организации по всей Украине.
«С первых дней борьбы украинцев за свободу ЕС был рядом, поддерживая реформы, восстановление общин и защиту демократии. Новый конкурс — это больше, чем просто финансирование, это долгосрочная поддержка людей, идей и будущего Украины», — говорится в сообщении Института.
Напомним, Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024−2027 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
