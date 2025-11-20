ЕС импортировал из россии с начала вторжения на 311 млрд евро, тогда как выделил на поддержку Украине — 187 млрд евро Вчера 19:03

С начала полномасштабного вторжения россии Европейский Союз импортировал из россии товаров и энергоресурсов на 124 млрд евро больше, чем оказал поддержку Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Общественное.

Объемы поддержки и импорта

По словам министра, Европа предоставила Украине поддержку в 187 млрд евро с начала масштабной войны. В то же время за тот же период ЕС импортировал российскую нефть и газ на 201 млрд евро.

Если учесть другие импортные товары, общая сумма импорта из россии составляет 311 млрд евро. Это означает, что разница между поддержкой Украины и закупками в рф равна минус 124 млрд евро.

«Это просто позор», — подчеркнула Стенергард.

Данные о разнице сумм импорта в ЕС товаров и энергоносителей из рф и помощи ЕС Украине, МЗС Швеції

Давление на россию

Министр отметила, что хотя сейчас активно обсуждают возможные мирные переговоры, они не будут реальными, если Европа не увеличит поддержку Украины и не усилит давление на россию.

По ее словам, Швеция имеет два главных приоритета: поддержка Украины и наращивание давления на рф. По ее мнению, именно это может создать условия, при которых россия будет готова сесть за стол переговоров, ведь пока что она не демонстрирует желания вести серьезный диалог.

Стенергард назвала «очень хорошим началом» использование замороженных активов россии для укрепления поддержки Украины.

Озвученные министром данные касаются общей помощи ЕС Украине — финансовой, гуманитарной, гражданской и военной. Информация по импорту приведена по статистике Евростата.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейская комиссия в своем финансовом планировании на 2026−2027 годы оценила потребности Украины в €138,6 млрд. Урсула фон дер Ляйен обратилась в страны ЕС с письмом, в котором призвала согласовать до декабря план финансирования потребностей Украины на следующие 2 года.

