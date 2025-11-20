Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек Вчера 19:19

Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек

Государственная налоговая служба выявила серьезные нарушения в популярной сети магазинов детских игрушек, работающих в Киеве и области.

Бизнес использовал типовые схемы уклонения от уплаты налогов — от псевдочеков до неоформленных работников.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Проверку налоговики проводили по рискориентированному подходу и с учетом ограничений на фактические проверки, введенных решением СНБО.

Читайте также Через схемы дробления бизнеса отмыли более 4 млрд грн — Госфинмониторинг

Какие нарушения нашли

Сеть была организована через ФЛП — плательщиков единого налога. Хотя все магазины имели зарегистрированные программные РРО, покупателям выдавали только документы, имитирующие фискальные чеки, но не являвшиеся ими.

Налоговая задокументировала сразу несколько серьезных нарушений:

использование наемных работников без официального оформления;

расчеты без фискальных чеков;

отсутствие учета товарных запасов

За эти нарушения сети придется уплатить почти 6 млн грн штрафов.

В магазинах, где налоговики проводили хронометраж, среднедневная выручка увеличилась до 200%, что подтверждает наличие скрытых оборотов.

Читайте также Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС

Налоговая призывает сообщать о нарушении

В ГНС отмечают эффективность рискориентированного подхода, который помогает выявлять нарушителей и поддерживать честную конкуренцию на рынке.

Если вам известно о подобных случаях, налоговая просит сообщать о них через сервис TAX Control — виджет расположен в верхнем правом углу вебпортала ГНС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.