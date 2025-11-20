Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек
Государственная налоговая служба выявила серьезные нарушения в популярной сети магазинов детских игрушек, работающих в Киеве и области.
Бизнес использовал типовые схемы уклонения от уплаты налогов — от псевдочеков до неоформленных работников.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Проверку налоговики проводили по рискориентированному подходу и с учетом ограничений на фактические проверки, введенных решением СНБО.
Какие нарушения нашли
Сеть была организована через ФЛП — плательщиков единого налога. Хотя все магазины имели зарегистрированные программные РРО, покупателям выдавали только документы, имитирующие фискальные чеки, но не являвшиеся ими.
Налоговая задокументировала сразу несколько серьезных нарушений:
- использование наемных работников без официального оформления;
- расчеты без фискальных чеков;
- отсутствие учета товарных запасов
За эти нарушения сети придется уплатить почти 6 млн грн штрафов.
В магазинах, где налоговики проводили хронометраж, среднедневная выручка увеличилась до 200%, что подтверждает наличие скрытых оборотов.
Налоговая призывает сообщать о нарушении
В ГНС отмечают эффективность рискориентированного подхода, который помогает выявлять нарушителей и поддерживать честную конкуренцию на рынке.
Если вам известно о подобных случаях, налоговая просит сообщать о них через сервис TAX Control — виджет расположен в верхнем правом углу вебпортала ГНС.
