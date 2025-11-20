0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек

500
Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек
Налоговая разоблачила схему уклонения в большой сети магазинов игрушек
Государственная налоговая служба выявила серьезные нарушения в популярной сети магазинов детских игрушек, работающих в Киеве и области.
Бизнес использовал типовые схемы уклонения от уплаты налогов — от псевдочеков до неоформленных работников.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Проверку налоговики проводили по рискориентированному подходу и с учетом ограничений на фактические проверки, введенных решением СНБО.
Читайте также

Какие нарушения нашли

Сеть была организована через ФЛП — плательщиков единого налога. Хотя все магазины имели зарегистрированные программные РРО, покупателям выдавали только документы, имитирующие фискальные чеки, но не являвшиеся ими.
Налоговая задокументировала сразу несколько серьезных нарушений:
  • использование наемных работников без официального оформления;
  • расчеты без фискальных чеков;
  • отсутствие учета товарных запасов
За эти нарушения сети придется уплатить почти 6 млн грн штрафов.
В магазинах, где налоговики проводили хронометраж, среднедневная выручка увеличилась до 200%, что подтверждает наличие скрытых оборотов.
Читайте также

Налоговая призывает сообщать о нарушении

В ГНС отмечают эффективность рискориентированного подхода, который помогает выявлять нарушителей и поддерживать честную конкуренцию на рынке.
Если вам известно о подобных случаях, налоговая просит сообщать о них через сервис TAX Control — виджет расположен в верхнем правом углу вебпортала ГНС.
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems