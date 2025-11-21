Илон Маск заявил, что деньги станут неважными Сегодня 02:57

Илон Маск недавно сделал ряд громких заявлений, что его робот Optimus решит проблему бедности, людям больше не придется работать в будущем, а деньги в конце концов станут неважными. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ему возразил.

Гендиректор Tesla в последние месяцы часто настаивал, что его роботы обеспечат своеобразное постдефицитное будущее, в котором никому не придется работать. В среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии в Центре Кеннеди в Вашингтоне миллиардер высказал это прямо, когда его спросили, каким он видит будущее.

«ИИ и гуманоидные работы фактически устранят бедность. И Tesla будет не единственной, кто их будет производить. Я думаю, Tesla станет пионером в этом, но будет много других компаний, которые будут создавать гуманоидных роботов. Существует, по сути, только один способ сделать всех богатыми — это ИИ и робототехника. Мое предсказание — работа станет опциональной», — сказал Маск, уточнив, что речь о горизонте в 10−20 лет.

Миллиардер продолжил свой популярный тезис еще дальше, заявив, что в таком мире, где работы выполняют всю работу, денег больше не будет.

«Я всегда советую людям читать книги Иена Бэнкса из серии Culture, чтобы понять, каким может быть позитивное ИИ будущее. И интересно, что в тех книгах деньги больше… ну не существуют. Это очень интересно. Моя догадка: если смотреть достаточно далеко вперед, при условии постоянного прогресса в ИИ и робототехнике, что кажется вероятным, — в определенный момент будущего деньги перестанут быть релевантными», — продолжил Маск.

Маск добавил, что единицей взаиморасчетов в будущем вместо денег станет, возможно, энергия. После всеобщего смеха, когда модератор дискуссии спросил мнения Дженсена Хуанга, тот высказал противоположную позицию относительно того, придется ли людям работать в будущем.

Еще в августе Хуанг заявил, что ИИ и автоматизация действительно сделают всех еще более занятыми. Он признал, что многое изменится, включая то, как студенты учатся и как люди работают. Но он остался при своем мнении, что люди станут более занятыми, потому что смогут воплотить больше идей.

«Моя догадка, что Илон будет более занятым благодаря ИИ. Я буду занятым благодаря ИИ. И причина в том, что мы имеем так много идей, которые хотим реализовать, так много вещей в беклоге компании, до которых мы можем наконец-то добраться. Если мы станем более продуктивными, мы достигнем этих вещей быстрее», — сказал Хуанг.

Он потом пошутил, что поскольку он часто переписывается с Маском, то надеется, что гендиректор Tesla предупредит его заранее, когда деньги перестанут иметь значение. Маск ответил: «Ты это увидишь заранее».

Ни одна из этих идей не имеет смысла, если в основе будущей системы не лежит радикальная социалистическая или коммунистическая модель распределения благ. Показательно, что Маск, который скоро может стать первым триллионером в мире , никогда не объясняет, кто именно будет платить людям за то, чтобы они сидели без работы, пока миллиарды роботов выполняют всю работу. Идеи, продвигаемые Маском, были распространены в футуризме ХХ века: очевидно, именно оттуда он черпает вдохновение.

После разговора Маска и Хуанга модератор пригласил к выступлению кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана (MBS) и президента США Дональда Трампа. Оба техноруководителя не возражали против того, что Трампа назвали их «боссом». Это сняло розовые очки с утверждений Маска, ведь у Трампа и MBS нет никаких планов разрешить людям сидеть без работы и получать деньги за ничего.

