0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск заявил, что деньги станут неважными

822
Илон Маск заявил, что деньги станут неважными
Илон Маск заявил, что деньги станут неважными
Илон Маск недавно сделал ряд громких заявлений, что его робот Optimus решит проблему бедности, людям больше не придется работать в будущем, а деньги в конце концов станут неважными. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ему возразил.
Гендиректор Tesla в последние месяцы часто настаивал, что его роботы обеспечат своеобразное постдефицитное будущее, в котором никому не придется работать. В среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии в Центре Кеннеди в Вашингтоне миллиардер высказал это прямо, когда его спросили, каким он видит будущее.
«ИИ и гуманоидные работы фактически устранят бедность. И Tesla будет не единственной, кто их будет производить. Я думаю, Tesla станет пионером в этом, но будет много других компаний, которые будут создавать гуманоидных роботов. Существует, по сути, только один способ сделать всех богатыми — это ИИ и робототехника. Мое предсказание — работа станет опциональной», — сказал Маск, уточнив, что речь о горизонте в 10−20 лет.
Читайте также
Миллиардер продолжил свой популярный тезис еще дальше, заявив, что в таком мире, где работы выполняют всю работу, денег больше не будет.
«Я всегда советую людям читать книги Иена Бэнкса из серии Culture, чтобы понять, каким может быть позитивное ИИ будущее. И интересно, что в тех книгах деньги больше… ну не существуют. Это очень интересно. Моя догадка: если смотреть достаточно далеко вперед, при условии постоянного прогресса в ИИ и робототехнике, что кажется вероятным, — в определенный момент будущего деньги перестанут быть релевантными», — продолжил Маск.
Маск добавил, что единицей взаиморасчетов в будущем вместо денег станет, возможно, энергия. После всеобщего смеха, когда модератор дискуссии спросил мнения Дженсена Хуанга, тот высказал противоположную позицию относительно того, придется ли людям работать в будущем.
Еще в августе Хуанг заявил, что ИИ и автоматизация действительно сделают всех еще более занятыми. Он признал, что многое изменится, включая то, как студенты учатся и как люди работают. Но он остался при своем мнении, что люди станут более занятыми, потому что смогут воплотить больше идей.
Читайте также
«Моя догадка, что Илон будет более занятым благодаря ИИ. Я буду занятым благодаря ИИ. И причина в том, что мы имеем так много идей, которые хотим реализовать, так много вещей в беклоге компании, до которых мы можем наконец-то добраться. Если мы станем более продуктивными, мы достигнем этих вещей быстрее», — сказал Хуанг.
Он потом пошутил, что поскольку он часто переписывается с Маском, то надеется, что гендиректор Tesla предупредит его заранее, когда деньги перестанут иметь значение. Маск ответил: «Ты это увидишь заранее».
Показательно, что Маск, который скоро может стать первым триллионером в мире, никогда не объясняет, кто именно будет платить людям за то, чтобы они сидели без работы, пока миллиарды роботов выполняют всю работу. Идеи, продвигаемые Маском, были распространены в футуризме ХХ века: очевидно, именно оттуда он черпает вдохновение. Ни одна из этих идей не имеет смысла, если в основе будущей системы не лежит радикальная социалистическая или коммунистическая модель распределения благ.
После разговора Маска и Хуанга модератор пригласил к выступлению кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана (MBS) и президента США Дональда Трампа. Оба техноруководителя не возражали против того, что Трампа назвали их «боссом». Это сняло розовые очки с утверждений Маска, ведь у Трампа и MBS нет никаких планов разрешить людям сидеть без работы и получать деньги за ничего.
По материалам:
ITC.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems