Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 млрд долларов

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.

Согласно индексу миллиардеров Forbes, состояние технологического магната ненадолго достигло $500,1 млрд в среду днем ​​по нью-йоркскому времени, а затем несколько снизилось до чуть более $499 млрд.

Рост состояния Маска связан с подорожанием компании по производству электромобилей Tesla. Кроме того, за последние месяцы также выросли оценки других его предприятий, включая стартап по искусственному интеллекту xAI и аэрокосмическое предприятие SpaceX.

Акции Tesla выросли почти на 4%, прибавив 9,3 миллиарда долларов в состояние бизнесмена. Производитель ракет SpaceX сейчас стоит 400 миллиардов долларов. Компания xAI, где Маску принадлежат 53% акций, оценивается в 60 млрд долларов.

В издании отметили, что этот рубеж еще больше подтверждает статус Маска как самого богатого человека мира с ощутимым преимуществом над другими лидерами глобального технологического сектора.

Согласно индексу миллиардеров Forbes, основатель Oracle Ларри Эллисон является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием около 350,7 млрд долларов.

В прошлом месяце Эллисон ненадолго опередил Маска после того, как акции Oracle взлетели более чем на 40% благодаря неожиданно оптимистичным прогнозам компании по ее бизнесу в области облачной инфраструктуры и сделок в сфере искусственного интеллекта.

В первую пятерку самых богатых людей мира также входят глава Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Google Ларри Пейдж.

