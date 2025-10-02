0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 млрд долларов

3
Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 млрд долларов
Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 млрд долларов, www.bloomberg.com
Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.
Согласно индексу миллиардеров Forbes, состояние технологического магната ненадолго достигло $500,1 млрд в среду днем ​​по нью-йоркскому времени, а затем несколько снизилось до чуть более $499 млрд.
Рост состояния Маска связан с подорожанием компании по производству электромобилей Tesla. Кроме того, за последние месяцы также выросли оценки других его предприятий, включая стартап по искусственному интеллекту xAI и аэрокосмическое предприятие SpaceX.
Акции Tesla выросли почти на 4%, прибавив 9,3 миллиарда долларов в состояние бизнесмена. Производитель ракет SpaceX сейчас стоит 400 миллиардов долларов. Компания xAI, где Маску принадлежат 53% акций, оценивается в 60 млрд долларов.
Читайте также
В издании отметили, что этот рубеж еще больше подтверждает статус Маска как самого богатого человека мира с ощутимым преимуществом над другими лидерами глобального технологического сектора.
Согласно индексу миллиардеров Forbes, основатель Oracle Ларри Эллисон является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием около 350,7 млрд долларов.
В прошлом месяце Эллисон ненадолго опередил Маска после того, как акции Oracle взлетели более чем на 40% благодаря неожиданно оптимистичным прогнозам компании по ее бизнесу в области облачной инфраструктуры и сделок в сфере искусственного интеллекта.
В первую пятерку самых богатых людей мира также входят глава Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Google Ларри Пейдж.
По материалам:
Діло
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems