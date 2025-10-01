0 800 307 555
Маск создает собственную Wikipedia

Технологии&Авто
Илон Маск объявил о создании собственной онлайн-энциклопедии под названием Grokipedia, разрабатываемой его компанией xAI. Предприниматель заявляет, что новый проект станет массовым улучшением существующей Wikipedia, которую он неоднократно критиковал за предвзятость и идеологическое давление.
Об этом пишет PCMag.
Wikipedia уже много лет финансируется за счет пожертвований и считается одним из самых популярных источников информации в мире. Однако Илон Маск неоднократно публично обвинял его в либеральном уклоне и требовал сокращения финансирования.
В январе он подверг резкой критике ресурс по статье, в которой упоминалось его якобы нацистское поздравление во время инаугурации Дональда Трампа. Маск назвал это примером дезинформации и заявил, что Wikipedia не способна обеспечить нейтральность.
Новая энциклопедия Grokipedia будет создана на основе Grok — чат-бота, который Маск запустил в качестве альтернативы ChatGPT. Grok работает на больших языковых моделях и тренировался на открытых данных из интернета, включая посты в Twitter/X.
По словам Маска, Grok сможет анализировать страницы Wikipedia, определять, где представленная информация является правдивой, частично правдивой или ложной, а также переписывать материалы, исправляя ошибки и добавляя отсутствующий контекст.
По материалам:
double.news
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
