День финансов: новая программа МВФ и Украины, «мирный план» Трампа, старт выплат 6500 грн

«Мирный план» Трампа
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают Украину и рф подписать в ближайшее время.
Пункты американского плана по завершению войны в Украине здесь.
- В то же время в Кремле сделали заявление о переговорах по «мирному плану» США.
Оборонка и социальный сектор
Отличие государственного бюджета на 2026 год от прошлогоднего состоит в том, что предусмотрен резервный фонд на 200 млрд грн — эти средства должны быть направлены на возможные дополнительные нужды в течение года.
Выплаты 6500 грн
С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Детали сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
ТОП-10 банков по депозитам в ноябре 2025 года
Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, сравнивая с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала. Приводим ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года.
Почему украинские банки наращивают доходы
Платежеспособные банки за девять месяцев 2025 года получили 119,4 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В то же время, Украина получила более $51 млрд трансграничных переводов за девять месяцев.
Отключение света стало дольше
В последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. Подробности сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
- Также стало известно, будут ли отключения дольше в случае сильных морозов.
- При этом ДТЭК увидел, как пользоваться электроприборами после появления света.
- В Киеве до конца года запустят 6 мини-ТЭЦ.
Подача декларации по плате за землю
В Налоговой напомнили о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц-предпринимателей. Декларацию представляет только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки.
76% украинских финтех-компаний безубыточны
В 2025 году украинский финтех доказывает свою способность развиваться, несмотря на войну и экономическую турбулентность. Большинство компаний уже работают уверенно: 76% вышли на безубыточность, и что показательно — пятая часть из них смогла добиться этого уже в первый год работы.
Новая марка ко Дню Достоинства и Свободы
В пятницу, 21 ноября, Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы». С сегодняшнего дня она действительна для оплаты услуг во всех отделениях связи.
