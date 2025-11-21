0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: новая программа МВФ и Украины, «мирный план» Трампа, старт выплат 6500 грн

101
В пятницу, 21 ноября, Finance.ua рассказывает, кто такие цифровые кочевники, как они перекраивают мировую экономику и где выгодно осесть фрилансеру. Об этом подробно пишем в статье:
Где выгоднее работать цифровым кочевникам
«Мирный план» Трампа
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают Украину и рф подписать в ближайшее время.
Пункты американского плана по завершению войны в Украине здесь.
Оборонка и социальный сектор
Отличие государственного бюджета на 2026 год от прошлогоднего состоит в том, что предусмотрен резервный фонд на 200 млрд грн — эти средства должны быть направлены на возможные дополнительные нужды в течение года.
Выплаты 6500 грн
С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Детали сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
ТОП-10 банков по депозитам в ноябре 2025 года
Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, сравнивая с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала. Приводим ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года.
Почему украинские банки наращивают доходы
Платежеспособные банки за девять месяцев 2025 года получили 119,4 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • В то же время, Украина получила более $51 млрд трансграничных переводов за девять месяцев.
Отключение света стало дольше
В последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. Подробности сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
  • При этом ДТЭК увидел, как пользоваться электроприборами после появления света.
Подача декларации по плате за землю
В Налоговой напомнили о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц-предпринимателей. Декларацию представляет только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки.
76% украинских финтех-компаний безубыточны
В 2025 году украинский финтех доказывает свою способность развиваться, несмотря на войну и экономическую турбулентность. Большинство компаний уже работают уверенно: 76% вышли на безубыточность, и что показательно — пятая часть из них смогла добиться этого уже в первый год работы.
Новая марка ко Дню Достоинства и Свободы
В пятницу, 21 ноября, Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы». С сегодняшнего дня она действительна для оплаты услуг во всех отделениях связи.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНалогиНБУФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems