У 2025 році український фінтех доводить свою здатність розвиватися попри війну та економічну турбулентність. Більшість компаній уже працюють упевнено: 76% вийшли на беззбитковість, і що показово — п’ята частина з них змогла досягти цього вже в перший рік роботи.

Про це свідчить дослідження Української асоціації фінтех та інноваційних компаній.

У яких сферах працюють

Найбільшу частку ринку займає сфера технологічної інфраструктури — 28%.

Також до трійки увійшли галузі платіжних сервісів та грошових переказів (із часткою 18%) та споживчого кредитування (10%).

Також з’явилися нові напрями, такі як краудінвестинг та інструменти цифрового порівняння, кожен з яких займає 1% ринку. Це свідчить про пошук нових моделей фінансування та підвищення прозорості фінансових послуг.

Засновники та вартість

Вже п’ятий рік поспіль, серед засновників фінтех-компаній найбільше вихідців з IT, цьогоріч їхня частка склала 41%. З фінансових компаній — 16%, з банківської та консалтингової сфер — 8%.

58% компаній оцінюють вартість своєї компанії більше ніж у 10 млн дол. США, а 15% більше ніж 50 млн дол. США та належать до таких сфер діяльності як технологічна інфраструктура, платежі та онлайн кредитування бізнесу.

Фінансування

Головним джерелом для фінансування залишаються власні кошти, цьогоріч таку відповідь надали 84% опитаних компаній.

Аналітики зафіксували тенденцію зростання даної частки компаній, у 2024 році вона становила 79%, а у 2023 році — 66%. При цьому, 50% і надалі планують фінансувати власні кошти у розвиток компанії.

Крім того, у 74% опитаних респондентів відсутній досвід залучення інвестицій. Тобто компанії все більше покладаються на власне фінансування та прагнуть до автономії в умовах ризиків.

Як залучатимуть фінансування:

31% опитаних фінтех-компаній планують це робити за рахунок приватних інвесторів,

24% ― донорських програм,

18% ― венчурних фондів,

а 16% ― ангельських інвестицій.

Менш популярними джерелами докапіталізації є ангельські інвестиції, банківські позики та такий фінансовий інструмент як «Convertible note».

Частка компаній, які не планують залучати додаткові інвестиції, залишається практично незмінною порівняно з минулим роком та становить 18%.

З 82% фінтех-компаній, що планують залучати фінансування, більша половина (52%) планують зробити це на понад 100 тис. дол. США вже у наступному році.

Ринки

94% опитаних фінтех-компаній вказали Україну як свій ключовий ринок. Із них 34% вже здійснили вихід на міжнародні ринки. Решта 6% компаній, не зосереджених на внутрішньому ринку, орієнтуються переважно на країни Європейського Союзу.

Серед компаній, які вже знаходяться на міжнародних ринках:

80% працюють на ринку ЄС,

40% ― у ширшому європейському регіоні (поза межами ЄС),

35% ― в Азії,

35% ― у США,

18% ― у Великій Британії,

10% ― в Африці.

Технології

На думку опитаних фінтех-компаній, найбільший потенціал до розвитку в Україні наявний у двох напрямках: платіжні рішення і цифрові гаманці та відкритий банкінг і API-рішення. Ці сегменти найчастіше згадували респонденти, що свідчить про їхню стратегічну значущість.

Серед інших напрямків, які компанії вважають перспективними, виокремили:

блокчейн і криптовалюти — 47%,

кре-дитування та альтернативне фінансування — 37%,

регуляторні технології — 23%,

Insurtech — 12%,

Wealthtech — 11%.

Ринок праці

Опитування показало, що частка фінтех-компанії, як і інші бізнеси в Україні, стикаються з дефіцитом кадрів та тенденцією зростання заробітної плати. 64% фінтехів зазначили, що стикаються з труднощами у пошуку відповідних фахівців, що вказує на системну проблему забезпечення талантами в галузі.

Серед основних причин, чому такі труднощі виникають, опитані компанії виокремлюють відсутність необхідних навичок у кандидатів, 39% опитаних акцентують на розриві між запитами ринку та фактичними ком петенціями претендентів. Про дефіцит спеціалістів як загальноринкову проблему зазначили 22% опитаних компаній.

