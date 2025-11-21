0 800 307 555
ру
Почему киевский фуникулер останавливается при отключениях электроэнергии — ответ КГГА

В Киеве время от времени появляются сообщения о временной остановке работы фуникулера из-за отключения электроэнергии.
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА объяснил в комментарии The Page, почему возникают такие перерывы.

Откуда запитан киевский фуникулер

По информации департамента, фуникулер получает электропитание от подстанции, к которой подключены две линии напряжением 10 кВ. Обе линии работают от сети ДТЭК. Если один выключен, система автоматически переключает питание на резервную. В такой ситуации работа фуникулера продолжается без остановок.

Когда фуникулер все же прекращает работу

Фуникулер останавливается только в том случае, когда под график аварийных отключений одновременно попадают обе линии электропитания. Тогда электроснабжение полностью прекращается и резервный канал становится недоступным.
КГГА заявляет, что подключение фуникулера или другого городского электротранспорта к альтернативным источникам энергии технически невозможно. Для работы сети требуется высокая мощность до 3 МВт. Такую мощность способна обеспечить только тяговая подстанция с соответствующим распределением напряжения.
По материалам:
The page
