С кого налоговая может автоматически взимать долги Вчера 19:02 — Казна и Политика

С кого налоговая может автоматически взимать долги

Чуть более двух месяцев назад Государственная налоговая служба запустила систему автоматического взыскания налогового долга и она уже демонстрирует высокие результаты и значительно повышает эффективность работы.

За этот период автоматически сформировано и направлено более 1,2 млн платежных инструкций для более 20 тысяч налогоплательщиков. Это уже позволило взыскать почти 179 млн грн долга.

Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

«Для сравнения, раньше, когда не работала такая система, за два месяца нам удавалось взыскать около 90 миллионов. То есть, сейчас мы почти вдвое увеличили показатели. А в условиях войны, когда каждая копейка для государства на счету и налоги — это условия нашего выживания, такая динамика — положительная», — подчеркнула Леся Карнаух.

Автоматизированная система взыскания применяется только в отношении юридических лиц. Вопрос долгов физических лиц и ФЛП регулируется другим законодательством и входит в компетенцию Государственной исполнительной службы.

Читайте также Автоматическое взыскание долгов и уплата налогов в «Дії»: что нового готовит ГНС

Зачем это

По словам и. о. председателя ГНС, автоматизация позволила устранить ряд злоупотреблений, возникавших ранее. Долгие сроки обработки документов давали недобросовестным должникам возможность перевести средства со счета, закрыть его или открыть новый — еще до фактического списания долга.

Благодаря взаимодействию ГНС с Государственным казначейством, Национальным банком и банковскими учреждениями подобные ситуации сейчас невозможны.

К кому применяют автоматическое взыскание

Такая процедура — не неожиданность для налогоплательщика.

Автоматическое взыскание применяется исключительно к уже сложившемуся налоговому долгу, который прошел все процедуры и формирования, и обжалования.

Налоговое требование выдвигается только тогда, когда плательщиком исчерпаны все возможности, предусмотренные законодательством для обжалования такого долга, но долг остался в силе.

Поэтому списание средств уже не подлежит обжалованию — это финальный этап процедуры.

Что дальше

По словам Карнаух, ГНС продолжит совершенствовать систему. Ключевая задача — максимальная автоматизация процессов наполнения базы данных, оптимизация формирования платежных инструкций, а также согласование процессов с банковскими учреждениями для учета их операционного времени. Это повысит удобство для плательщиков и одновременно обеспечит государству стабильное поступление налогов.

Читайте также Гетманцев ответил, повысят ли налоги в 2026 году

«Во время войны налоги являются условием нашего выживания. И когда беспрерывные атаки агрессора разрушают многие бизнесы, налоговая максимально пытается использовать все предоставленные инструменты для того, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед государством в части сбора налогов», — подчеркнула глава ГНС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.