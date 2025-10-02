Автоматическое взыскание долгов и уплата налогов в «Дії»: что нового готовит ГНС
Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить уплачивать налоги через «Дію».
Об этом рассказали на встрече ГНС с бизнесом.
Какие нововведения в планах
- Налоги через «Дію»
В будущем предусмотрен запуск сервиса для уплаты налогов онлайн через Дію, доступного не только для ФЛП, но и для граждан.
Планируется новая услуга по имущественным налогам, которая позволит проверять недвижимость, землю и авто, получать начисления, узнавать долги и платить налоги непосредственно через приложение.
- Автоматизация взыскания налогового долга
ГНС разработала и сейчас тестирует программное обеспечение для более эффективной работы с налоговым долгом. В планах — запуск электронной системы для автоматического списания денежных средств со счетов должников. Все будет происходить через систему электронных платежей Нацбанка.
Это заменит бумажные платежные инструкции на электронные и обеспечит усовершенствованное информационное взаимодействие между налоговыми органами, Казначейством и платежными сервисами.
- Офисы налоговых консультантов
В Украине планируется расширение сети офисов налоговых консультантов. Сейчас в столице и регионах работают 20 таких точек, где уже предоставлено более 5,1 тысяч консультаций. В будущем предусмотрено создание дорожных карт для часто задаваемых вопросов и запуск онлайн-записи для посетителей.
- Дашборд «Мониторинг налоговых поступлений»
На веб-портале ГНС заработал дашборд для отслеживания динамики налоговых платежей, выполнения плана и получения прозрачных данных о бюджете. В дальнейшем планируется расширение доступных характеристик с учетом запросов общественности.
- Е-аудит (SAF-Т файл)
Планируется запуск системы е-аудита в 2026 году. В настоящее время плательщики предоставили более 580 стандартных SAF-T файлов для цифрового анализа данных во время проверок.
- Е-акциз
Ожидается старт системы е-акциза после принятия соответствующего законодательного решения. Рассматриваются два варианта внедрения: параллельное использование бумажных и электронных марок или перенос сроков запуска.
- СМКОР
В субботу ввели изменения в Постановление № 1165, которое должно уменьшить количество предприятий, сталкивающихся с блокировкой накладных. Текущий процент блокировки стабилен на уровне 0,3%. В ближайшие недели ожидаются первые результаты новых правил. В то же время, рассматривается открытие данных о рисковости контрагентов для бизнеса.
«Традиционная тема, которая поднимается на всех наших встречах — блокировка и рисковый статус. Рада наконец-то слышать от ассоциаций, что эти вопросы стали не такими острыми, как раньше. Кстати, ищем ответ на один из самых частых запросов бизнеса в этом контексте — открытие данных о рисковости их контрагентов», — отметила Карнаух.
В настоящее время ГНС работает над изменениями в Налоговый кодекс, чтобы нивелировать проблему и не нарушить права плательщиков.
